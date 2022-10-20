ВСУ несут большие потери, мобилизованные россияне восполняют бреши: генерал Гурулев рассказал об обстановке под Херсоном

Наши из 11 вражеских танков 9 сожгли, 2 забрали. БМП одну отжали, 5-6 сожгли. Пленных взяли.

УКРАИНСКИЕ ВОЙСКА ОГРЕБАЮТ КОНКРЕТНО

- Украинские войска сейчас пытаются прорвать нашу оборону под Херсоном. Что там вообще изначально случилось? Еще три недели назад наша 126-я бригада билась на рубежах севернее, где-то на 20-30 километрах. Она отошла, но не спонтанно, а нанеся колоссальный ущерб противнику. И закрепилась на новых рубежах вместе с частями ВДВ. Там нормально оборудованы эти рубежи, - написал генерал-лейтенант в запасе, депутат Госдумы Андрей Гурулев в своем Телеграм-канале.

Последний бой, к примеру, был интересный. В первом эшелоне в атаку шли украинские десантники. Наши им всыпали, те ввели резервы. И тогда наша ВДВ отошла, а зашла 126-я бригада. Украинцы этого не ожидали и огребли конкретно.

Наши из 11 вражеских танков 9 сожгли, 2 забрали. БМП одну отжали, 5-6 сожгли. Пленных взяли.

А на следующее утро украинцы опять радостно пошли в атаку. Мало им потерь, что ли?

ДЕРЖАТЬСЯ, ПОКА НЕ ОТСЕЛИМ ЛЮДЕЙ

- Наш новый командующий спецоперацией Суровикин что сказал? Людей беречь надо. Поэтому, если будет угроза больших потерь, думаю, эти рубежи не надо держать до упора. Не надо изображать 28 панфиловцев, хотя их подвиг велик, - считает генерал Гурулев.

Но рубежи точно надо держать до тех пор, пока мы не отселим из Херсона и соседних районов наших людей, которые нам поверили, проголосовали за вхождение в состав России.

Там всё осложняется тем, что мосты через Днепр уничтожены. Есть проблемы с переправой.

А плюс в том, что мобилизованные начали восполнять бреши в подразделениях, сейчас они более полнокровные, это хорошо.

Но много боевой техники вышло из строя, где-то износ, где-то подбили. Надо насытиться еще и техникой.

С переправами не все здорово, но боекомплекта, доставляемого на передний край, пока хватает, чтобы врага кошмарить.

НЕ РАЗВОДИТЕ ПАНИКУ

- И не надо заранее списывать правобережье Днепра! Там нормально боевая работа идет. Можно даже усилить нашу группировку на правобережье. Не получается по мостам, давайте баркасов наберём. В 1943-м году вообще на лодках форсировали Днепр, - привел пример Андрей Гурулев.

Будет видно, как получится дальше. Суровикин сказал, что ситуация тяжёлая, но пока держим противника. Если отойдём, не обязательно сразу на левый берег, а может километров на пять. Давайте не разводить панику.

Я уверен, что правобережье - плацдарм, который желательно оставить за собой. Когда мобилизация будет завершена, новые части будут готовы вступить в бой. И тогда для нас этот плацдарм - на правом берегу Днепра - будет очень важен.