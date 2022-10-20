Отставка Трасс была предопределена с самого начала Фото: REUTERS

Консервативная партия имеет все шансы проиграть лейбористам на следующих парламентских выборах в Великобритании. Об этом заявила в эфире Радио «Комсомольская правда» руководитель центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.

- Цели и методы руководства консерваторов привели к этой катастрофе. Отставка Трасс была предопределена с самого начала, и сразу после вступления в должность многие предполагали, что это премьерство будет недолгим. Экономическая программа, предложенная главой правительства, вызвала недовольство и у Банка Англии, и даже у МВФ и США. Затем премьер уволила министра финансов, а новый глава ведомства подверг программу Трасс критике. Последней каплей стало стало голосование в парламенте по поводу предложения лейбористов о запрете добычи сланцевого газа в южной Англии с помощью технологии гидроразрыва пласта (считается очень вредной для экологии- прим. КП). Трасс фактически заставила своих однопартийцев, выступающих против такой добычи, голосовать против их воли, — рассказала Ананьева

Теперь консерваторам предстоит определиться с новым лидером. «Выборы нового главы партии, скорее всего, пройдут в течение недели, — считает эксперт KP.RU. - Ради того, чтобы убрать Бориса Джонсона процедуры и так серьезно сократили, в случае с Трасс все будет сделано довольно быстро, главный вопрос - кто и когда выставит свои кандидатуры вместо Трасс».

- Похоже, что должность премьер-министра становится расстрельной, ведь надвигается экономический кризис, при этом у правящей партии не получается достигнуть компромисса с различными политическими силами. У государства просто нет денег, чтобы удовлетворить запросы того электората, который во время последних выборов ушел от лейбористов к консерваторам. К тому же стиль и методы руководства Консервативной партии серьёзно разочаровывают избирателей и, конечно, следующие выборы консерваторы проиграют, — прогнозирует Ананьева.

Кто будет следующим?

Британские букмекеры уже открыли ставки на то, кто сменит Лиз Трасс на посту главы правительства.

Фаворитом считается бывший канцлер Казначейства, индус по происхождению Риши Сунак, который жестко критиковал экономическую программу Трасс еще во время дебатов в августе. Время показало, что он был прав.

Кроме него, в круг возможных претендентов входят нынешний канцлер Казначейства Джереми Хант, экс-министр обороны Пенни Мордонт и даже предыдущий премьер-министр Борис Джонсон, который может воспользоваться шансом, чтобы вернуться в большую политику.

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