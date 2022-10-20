Циан стал лидером рынка недвижимости по количеству целевых звонков и сделок

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Циан стал лидером среди российских сервисов по недвижимости. Эксперты признали его самым эффективным по количеству целевых звонков и сделок, которые приносит площадка.

Аналитики компании VOICE, специализирующейся на проведении маркетинговых и социологических исследований, составили рейтинг ведущих отечественных классифайдов в сфере недвижимости: Циан, ДомКлик, Яндекс Недвижимость и других. Специалисты оценивали деятельность сервисов по количеству целевых звонков, которые приносит каждая площадка, а также по конверсии этих звонков в сделку. По результатам исследования первое место досталось Циану: сервис занимает лидирующую позицию в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Исследование проводилось в июне 2022 года, в опросе принимали участие представители профессиональной аудитории сервисов по недвижимости в России. Как выяснилось, около 60% сделок, совершенных в июне в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, были заключены благодаря сотрудничеству с Циан. На долю всех остальных классифайдов в сумме пришлось 40% сделок.

«Это означает, что сервис Циан привлекает к объявлениям профессионалов по недвижимости только качественную аудиторию, которая готова совершить покупку», - отметили эксперты VOICE.

С помощью площадки ДомКлик специалисты заключили 5% сделок, последнее место занял сервис Юла: на его долю пришелся 1% сделок.

Такая же ситуация на рынке обеих столиц сложилась в отношении целевых звонков. Больше половины опрошенных респондентов (63% участников опроса) отметили, что Циан приносит больше всего целевых звонков по объектам недвижимости.

«Команда Циан ежедневно работает над улучшением сервисов для специалистов по недвижимости и привлечением качественной аудитории к объявлениям, - прокомментировал итоги исследования коммерческий директор Циан Михаил Посредников. - Мы стремимся к тому, чтобы каждый профессионал получал максимальную эффективность, выраженную в количестве целевых звонков и сделок с площадки. И для нас особенно важно, что результаты нашей работы подтверждаются данным исследованием и совпадают с целями компании».

СПРАВКА «КП»

Каждый месяц ресурсы Циан посещают 18,2* миллиона уникальных пользователей, собирающихся купить, продать или арендовать недвижимость. Профессиональные риелторы и хозяева недвижимости ежемесячно размещают на площадке Циан более 1,8** объявлений.

*По данным за первое полугодие 2022 г., CIAN PLC

**По данным за второй квартал 2022 г., CIAN PLC. Без учета данных компании N1