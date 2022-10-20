Больше половины участников опроса все же пожаловались, что эта осень для них непростая Фото: Shutterstock

ВОЗ предупреждает, что к 2030 году мир накроет волна депрессий. На фоне пандемии коронавируса сильно изменился ритм жизни многих людей, кто-то по-прежнему остается на удаленке, а кто-то вернулся в офис, но мало продолжает мало двигаться. Люди все реже выбираются на природу, мало гуляют, из-за чего все чаще ощущают уныние и апатию. Сайт KP.RU провел собственный опрос и узнал, как оценивают свое психологическое и эмоциональное состояние россияне.

Как оказалось, бодрыми и энергичными чувствуют себя только 15% опрошенных. Респонденты говорят, что много работают, много двигаются, скучать им некогда, а с таким образом жизни хандра и депрессия им не грозит.

«Работайте, да меньше на диване валяйтесь, гуляйте на свежем воздухе, занимайтесь любимыми делами, хобби! Я вот понятия не имею, что такое депрессия и хандра», - делится участница опроса.

«Конечно, у человека, который ничего не делает - сто процентов будет депрессия. А вот тому, кто постоянно чем-то занят ничего не грозит», - уверена другая.

Еще четверть россиян (26%) оценивают свое психологическое состояние как спокойное и стабильное. Излишнего энтузиазма они не испытывают, но чувствую себя комфортно и жизнь их радует.

«Если все время смотреть телевизор и читать новости, конечно, будет не по себе. А вот любимое дело, спорт, книги, хорошие фильмы и общение с близкими помогут сохранить внутренний баланс», - делится своим рецептом хорошего самочувствия еще одна респондентка.

Однако больше половины участников опроса все же пожаловались, что эта осень для них непростая. Так, 32% говорят, что ощущают вялость, подавленность и хандру. Для кого-то это сезонное состояние, а на кого-то так негативно влияют новости и события в стране и на международной арене.

60% россиян жалуются на хандру, стресс и апатию

«Я осенью, в принципе, испытываю легкую хандру, вне зависимости от новостей. Лето ведь теперь так нескоро», - жалуется участница исследования.

13% признаются, что чувствуют себя разбитыми и испытывают сильный стресс. А еще 14% ощущают абсолютную апатию и полную потерю энергии. Опрошенные жалуются, что из-за постоянных переживают теряют вкус к жизни и вернуться к привычному ритму им становится все труднее.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие 11,6 тысячи человек.

Отметим, ранее эксперты ВОЗ заявили, что до 2030 года в мире может быть выявлено как минимум 500 тысяч новых случаев неинфекционных заболеваний, при этом 43% из них будут вызваны депрессией.