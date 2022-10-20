Антимонопольная служба не обнаружила влияние цифровых сервисов на стоимость бензина на АЗС

Рынок сервисов топливного процессинга в России развивается

Сервисы топливного процессинга стали все чаще использоваться на рынке топлива, так как это удобный инструмент и для клиентов, и для АЗС. Должно ли государство контролировать процессы ценообразования в цифровых сервисах и препятствовать искусственному завышению стоимости топлива? Эти и другие вопросы обсуждались 19 октября во время круглого стола «О влиянии цифровых платформ и сервисов на стоимость топлива на автозаправочных станциях».

- Цифровые платформы вышли на социально значимый рынок, уровень цен топлива находится под пристальным контролем ФАС и Министерства энергетики России. Во время пандемии коронавируса сервисы, которые позволяют оплачивать топливо с помощью телефона, не выходя из машины, оказались очень востребованными. Это можно только приветствовать, но нужно смотреть на процессы ценообразования, - сказал Юрий Федоров, член Совета Федерации.

По его словам, правительство России принимает указы о приоритетном преобразовании отраслей, включая энергетическую инфраструктуру, с помощью цифровых технологий. Данные действия должны обеспечивать доступность топлива, но не вызывать обеспокоенность у участников рынка.

«Без риска для потребителя»

Рынок сервисов топливного процессинга в России развивается. Несмотря на то, что, по данным аналитического агентства «ОМТ-Консалт», сегодня на мультибрендовые онлайн-приложения приходится всего около 4% продаж топлива, некоторые автолюбители уже успели оценить преимущества инструментов, которые позволяют оплачивать любые виды топлива на розничном рынке АЗС без привязки к конкретной сети. К таким сервисам относятся и Benzuber, и Яндекс Заправки, и Fuel Up от Сбера, позволяющие оплачивать топливо через смартфон. Весной нынешнего года некоторые АЗС стали писать письма-жалобы в Совет Федерации о якобы потенциальном риске роста цен на бензин из-за вероятной индексации тарифа в сервисе «Яндекс Заправки».

Представители «Яндекс Заправок» отмечали, что связи между изменением комиссии и ростом цен на бензин нет. По данным сервиса, это первое изменение комиссии с 2018 года, оно вызвано возросшими операционными издержками. Компания анонсировала изменение почти год назад — в ноябре, а затем, по просьбе партнеров, отложила его до весны. Кроме того, многие партнеры уже давно работают по действующей комиссии — таким образом, для абсолютного большинства сетей ничего не поменяется.

- ФАС приветствует появление цифровых сервисов на различных рынках. Понимаем, что у одной из сторон рынка всегда есть вопросы. Мы должны соизмерять позитивные и негативные стороны влияния платформ. Антимонопольная служба как раз ведет борьбу с цифровым монополизмом. Мы летом рассматривали возникшие вопросы относительно сервиса «Яндекс Заправки», но не увидели угрожающего фактора для конкуренции, для потребителей и автозаправочных станций. Жалобы к нам за весь этот период не поступали, - сказал Станислав Котельников, начальник отдела информационных технологий Управления регулирования связей ФАС России.

Добровольное подключение к цифровым сервисам отметили и в Министерстве цифрового развития. Если заправкам выгодны условия, то они будут использовать инструменты оплаты, пользоваться маркетинговыми услугами. Как только условия перестанут быть приемлемыми, то АЗС могут отказаться.

«Оплата на кассе»

Аналитическое агентство «ОМТ-Консалт» проанализировало 22 сервиса топливного процессинга и оценило объем и структуру рынка. Получились следующие данные: 70% реализуемого на АЗС топлива оплачивается с помощью банковских карт и наличных и собственных карт лояльности отдельных сетей АЗС. С помощью топливных карт ВИНК оплачивается 20% реализуемого топлива в России, мультибрендовых топливных карт — 6%, и только 4% — с помощью мультибрендовых онлайн-приложений.

«Национальный автомобильный союз также внимательно следит за внедрением цифровых сервисов на рынке. Учитывая, что доля покупок топлива через такие приложения остается на уровне около 4%, говорить о влиянии сервисов топливного процессинга на стоимость бензина нерационально», - подчеркивает Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза.

При этом для многих автомобилистов такие сервисы не только удобны, но и дают своего рода защиту от заправки некачественным топливом.

«Когда я путешествую по стране, то вижу заправки, которые не относятся к крупным, проверенным сетям, и понимаю, что проблемы с качеством топлива у нас никуда не ушли. При этом я понимаю, что, если я там расплачусь через «Яндекс Заправки», то претензии, скорее всего, буду предъявлять не только к заправке, но и к сервису. Это повышает уровень моей надежности, у меня есть право выбора», - продолжает Антон Шапарин.

Однако оплата с помощью цифровых сервисов пока только набирает популярность, подавляющее большинство (96%) предпочитают оплачивать топливо традиционно — наличными, топливными и банковскими картами на кассе.

В Совете Федерации после оживленной дискуссии предложили продолжить обсуждение с соответствующими органами и сторонами-участниками, чтобы тщательнее рассмотреть сервисы, условия взаимодействия с потребителями и АЗС. Обсуждение важных вопросов продолжится для дальнейшего развития цифровой отрасли.