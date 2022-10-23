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Общество22 октября 2022 22:00

Сорок дней без Главного…

В воскресенье, 23 октября, исполняется 40 дней со дня гибели руководителя медиагруппы «Комсомольская правда» Владимира Сунгоркина
Игорь КОЦ
Игорь КОЦ
Одна из последних фотографий Владимира Николаевича в его любимой уссурийской тайге. На следующий день он трагически погибнет...

Одна из последних фотографий Владимира Николаевича в его любимой уссурийской тайге. На следующий день он трагически погибнет...

Фото: Леонид ЗАХАРОВ

Сорок дней назад ушел главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Николаевич Сунгоркин. Ушел как настоящий мужчина - во время путешествия по уссурийской тайге, собирая материал о своем любимом первопроходце-земляке-тезке Владимире Арсеньеве.

Эти сорок дней мы учились жить без человека, который был не столько начальником, сколько наставником и даже отцом. Учились жить без лидера, который знал ответы на все вопросы. Мы, конечно, и живем, и работаем в полную силу, как учил наставник. Однако его очень не хватает. И в подсознании сидит мысль, что он просто где-то далеко там - в тайге, без связи…

Мы еще долго будем учиться. И делать все, чтобы сохранить память о Владимире Николаевиче. На стапелях - премия его имени для талантливых региональных журналистов (мы скоро объявим о ее старте и правилах), будет открыта памятная доска в Дальневосточном госуниверситете, где он учился, названа улица в честь главного редактора любимой газеты россиян… У здания «КП» посажено деревце в память о шефе - уссурийская груша… А еще готовится книга воспоминаний друзей и коллег. И сегодня мы публикуем один из отрывков, написанный знаменитым журналистом Игорем Коцем, долго работавшим в «КП», а сейчас возглавляющим журнал «Родина». Конечно же, этот текст о сплавах, которые так любил Владимир Николаевич.

На съемках фильма «Владимир Арсеньев. Капитан тайги» (где Владимир Сунгоркин исполнил главную роль)

На съемках фильма «Владимир Арсеньев. Капитан тайги» (где Владимир Сунгоркин исполнил главную роль)

Фото: Леонид ЗАХАРОВ

Бывалый и думы

В 1989 году мы с Владимиром Мамонтовым издали во Владивостоке книжицу «Семь снов в сентябре» - фантастический сплав по Реке в компании друзей. Ничего не придумывали, только заменили имена героев - их, конечно, тоже было семь - псевдонимами. Начальник (Витя Хатунцев), Философ (Саша Теплюк), Рыбак (Андрей Иллеш), Повар (Стас Глухов), Прораб (Шура Бланков), Новичок (собирательный образ соавторов). И Бывалый (Владимир Сунгоркин), который верховодил на сплаве.

На реке Витим

На реке Витим

Фото: Евгений САЗОНОВ

Мы были молоды, не обременены должностями, раздорами и болячками. А впереди шумела перекатами Река. И целая жизнь...

Рыбак на ходу перевалился через борт, ни на секунду не переставая опустошать Реку в ее верхнем течении. Трепыханье первой добычи, резиновый запах плота, волнующий стартовый холодок… Мы плыли, черт возьми! И с каждой минутой воцарялась над миром гармония, от которой то ли ругайся без причины, то ли стихи сочиняй…

И берега уже скользили мимо, кружась на излучинах в неслышном вальсе; и далекие сопки наплывали словно в рапидной съемке, выставляя на обозрение подрост на месте недавних пожаров; и был этот пейзаж особым, ни на что не похожим пейзажем края света: казалось, как в волшебном кинематографе, вот-вот за следующим поворотом развернутся перед нами удивительные картины - плюнет кипятком и паром гейзер, раскурит трубку Ключевской вулкан, прошлепают мимо командорские котики и сорвутся с прибрежных скал тысячи чаек и кайр, а в тихой лагуне раскроется розовый рот лотоса - ибо течет наша Река с юга на север и с запада на восток через удивительную страну, имя которой…

Сорок дней назад ушел главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Николаевич Сунгоркин

Сорок дней назад ушел главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Николаевич Сунгоркин

Фото: Архив "КП"

- Инструктаж! - жестко провозгласил Бывалый. - Плот по речке ходит лагом. Команд бывает две. «Вправо…» - Бывалый загляделся на лиственницу, облюбовавшую самую верхушку скалы.

- ...И «влево», да? - заискивающе высказал догадку Новичок.

- Да, - думая о чем-то своем, подтвердил Бывалый. - Инструктаж окончен. Вопросы есть?

- Что такое «лагом»? - осмелел Новичок.

- Лагом, значит, поперек. Начинаем практические занятия.

Бывалый и Прораб уступили свои места кормчего и загребного Начальнику и Новичку. В продолжение следующих пяти минут, грозя неминуемой бедой, плот крутило, прибивало к берегу, разворачивало боком к волне, скребло по камням, терло о скалы и захлестывало водой.

Выяснилось, что Бывалый кривил душой: команд было не две, а больше. Привести их здесь не представляется возможным, поскольку к концу первого практического занятия даже вечнозеленая флора по берегам Реки покраснела и местами опала.

После этого плот неожиданно выровнялся и горячим козликом поскакал по волнам, то искусно лавируя среди камней, красиво вписываясь в дугу поворота, то вдруг меняя норов и мощно, как крейсер, входя в «галстуки» - слияния двух речных струй, - оставляя кипящую пену в кильватере.

Мы еще долго будем учиться. И делать все, чтобы сохранить память о Владимире Николаевиче

Мы еще долго будем учиться. И делать все, чтобы сохранить память о Владимире Николаевиче

Фото: Архив "КП"

Забыты мелкие распри! Крепкий ветер в лицо - и Бывалый, улыбаясь, кричит:

- В волну! А ну, давай в волну! Так идем!..

…Да защемит от неведомой тоски сердце запакованного в крупнопанельную тару горожанина при виде нашего вечернего приюта! Костер потрескивает, и золотые змейки, взлетая в смолистую темь, пикируют на бурлящий янтарными хвостами котелок. Рядом с ними подсыхают, слегка паря, носки Философа, а сам он греет босые пятки, блаженно развалившись на оранжевом спасжилете. Чуть в стороне белеет палатка, невесомый и прочный дом из парашютного шелка, под которым взбита лапниковая перина.

Серебрится луна на небе - и фольга на бутылке шампанского, зябнущего в ручье…

Это написано 35 лет назад. Тот костер все еще горит. Только остыли возле него теплые спальники Начальника, Философа, Рыбака. И Володи…

УТРАТЫ