Обнищавший Моргенштерн* распродает свои драгоценности

Моргенштерн. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Моргенштерн (признан в России иноагентом) уже больше года живет в Дубае. Музыкант, покинувший родную страну, объявил, что начинает жизнь с чистого листа. Судя по всему, дела у Алишера идут не слишком хорошо. Артист выставил на продажу свои драгоценности, купленные на баснословные гонорары, которые он зарабатывал раньше.

Недавно рэпер записал видеоролик, в котором сообщил, что «был чертовски популярен в России», но теперь собирается «начать новую главу в своем творчестве». И первый шаг к этому – продажа коллекции украшений. По словам Моргенштерна, его драгоценности можно купить в торговом центре Mall of the Emirates в Дубае.

Алишер распродает свои украшения. Фото: соцсети.

Ювелирка музыканта сделана в стиле «дорого-богато». Вряд ли эти украшения можно носить в реальной жизни – скорее, их купит какой-нибудь сумасшедший коллекционер, не знающий, куда девать деньги. Гордость коллекции Моргенштерна - созданный в единственном экземпляре калькулятор из белого золота, инкрустированный бриллиантами. На его отделку пошло более трех тысяч драгоценных камней, а вес составляет 455 граммов.

Гордость коллекции Моргенштерна - созданный в единственном экземпляре калькулятор из белого золота, инкрустированный бриллиантами. Фото: соцсети.

«Некоторые детали неоднократно переливались в золоте, чтобы добиться идеально ровного металла. Каждый камень закреплен ювелирами вручную», - говорится на странице ювелирного проекта Mozi Jewelry. По словам экспертов, калькулятор стоит 165 тысяч долларов - это около 11 млн рублей.

Другие украшения из коллекции Алишера – массивная цепь со знаком доллара, а также драгоценное изображение долларовой купюры, на которой вместо лица президента США выполнен портрет самого Моргенштерна.

Ювелирка музыканта сделана в стиле «дорого-богато». Фото: соцсети.

Музыкант уехал в Объединенные Арабские Эмираты осенью 2021 года, и с тех пор неоднократно выражал желание вернутся. Алишер рассказывал в интервью, что страдает от депрессии из-за переезда из России и отсутствия больших концертов. Кроме того, музыкант прогорел на бизнесе. Его ресторан в Москве закрыли из-за нарушения санитарных норм.

Музыкант готов расстаться и с драгоценным изображением долларовой купюры, на которой вместо портрета президента США выполнен портрет самого Моргенштерна. Фото соцсети.

В своих бедах Алишер винит Ксению Собчак. По его мнению, журналистка спровоцировала его на откровения, которые стоили ему жизни на родине и карьеры. В частности, во время интервью с Ксенией Моргенштерн заявил, что не понимает, зачем нужно праздновать День Победы.