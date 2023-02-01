Обнародовано первое доказательство сговора Зеленского с поляками по сдаче Украины

Произнесены главные слова – "объединение с поляками" Фото: REUTERS

Они это сделали! Главный "херой" нынешней Украины, непримиримый борец с польским империализмом Степан Бандера перевернулся в гробу, а в аду теперь он крутится тем еще вентилятором. Вице-премьер украинского правительства Ирина Верещук озвучила первые реальные шаги страны для поглощения ее Польшей. Она объявила, что польский язык необходимо включить в число предметов, которые выпускники школ Незалежной сдают по ЗНО (аналог нашего российского ЕГЭ).

- Объединение с поляками – залог устойчивого развития и безопасности. Образование и язык – это главные инструменты, с которых начинается такое объединение. Должны переходить к конкретным действиям, чтобы интегрироваться в европейское пространство. Первый шаг – изучение языков стран-соседей, - объяснила пани Верещук логическую необходимость данного решения и попробовала немного подсластить "пилюлю". - И этот шаг должен быть обоюдным: поляки готовы включить украинский язык как иностранный в список учебных предметов. В то же время украинская сторона должна разработать стратегию сдачи экзаменов по польскому языку. И если для этого нужно вносить изменения в законодательство, нужно начинать этот процесс уже сегодня.

Поляки, конечно, прямо разбежались, как им потребно "вчить мову". В Варшаве уже очереди выстроились, как на Украине к военкоматам. Так хотят "мовкать", что даже "кюшать не могут". Секретарь СНГБО Украины пан Данилов, что обозначал необходимость второго государственного языка, в качестве которого он видел только английский, может "мовчать в тряпочку".

Потому что произнесены главные слова – "объединение с поляками". Зная поляков и их отношения с теми же украинцами (а они ничуть не лучше, нежели с русскими, что доказывает жесткая полонизация украинцев течение всей истории их совместного проживания), можно смело предсказывать, что от порки на конюшнях граждан нынешней Незалежной и прочих "прелестей" панувания поляков в таком случае может спасти только отсутствие этих самых конюшен.

Впрочем, это вполне укладывается в логику тех шагов, которые уже предпринял нынешний президент Украины Владимир Зеленский в ходе переговоров с польским коллегой Анджеем Дудой. А вы помните, что там и особые права граждан Польши на Украине, несравнимые с правами других иностранцев, и многое другое. "Объединение с поляками" в реальности может существовать только в виде поглощения Варшавой тех земель, которые сейчас принадлежат Украине. Но на этот раз вряд ли все ограничится только историческими "Восточными кресами", которые, как считают в Варшаве, исторически ей принадлежат. Польша нагуляла здоровый и уже и нездоровый аппетит и явно хочет "укусить" поглубже и "заглотить" побольше.

А украинские хлопцы (от польского ch opi – холопы) пусть и дальше воюют за панувание поляков. В конце концов, чем меньше их останется, тем меньше будет сопротивления полякам. И вполне вероятно, что Зеленский и об этом договорился с Дудой, когда встречался с ним во Львове.