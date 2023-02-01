Генпрокуратура РФ запретила деятельность «Форума свободной России» из-за угрозы конституционному строю

В ведомстве приняли решение - признать деятельности литовской организации «нежелательной на территории Российской Федерации» Фото: Shutterstock

В Генпрокуратуре России сделали заявление: «По результатам изучения поступивших материалов установлено, что деятельность иностранной неправительственной организации «Форум свободной России» (Литовская Республика) представляет угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации».

В ведомстве приняли решение - признать деятельности литовской организации «нежелательной на территории Российской Федерации».

«Информация о принятом решении направлена в Минюст России для включения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, и их обнародования», - уточнили в Генпрокуратуре России.

Отметим, что «Форум свободной России» состоит из бывших российских шахматистов, политиков, артистов и бизнесменов, которые считают себя недооцененными или чем-то обиженными в России. Все эти свои обиды они активно и открыто замещают русофобией, которую уже возвели в ранг политики, требуя при этом помочь Украине и наказать своих бывших соотечественников санкциями.