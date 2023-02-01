Все секреты закулисья фильма «Чебурашка»: Как снимали самую кассовую российскую ленту

В подмосковном Егорьевске киношники договорились снимать на кондитерской фабрике «Победа»

Семейная комедия по мотивам произведений Успенского (на всех персонажей права получить не смогли, поэтому «выкручивались» живыми актерами, что пошло на пользу) сорвала джекпот в прокате — почти 6 млрд рублей. После пандемийного голода и отказа везти в Россию западные картины кинотеатры едва сводили концы с концами. И тут такая удача.

Свой бюджет работа Дмитрия Дьяченко (также снял «О чем говорят мужчины», «День радио», «Последний богатырь») окупила семь раз. То ли еще будет, когда лента отправится на ТВ и в онлайн-кинотеатры… А пока рассказываем, где и как снимали «ушастый» блокбастер. Работы шли с сентября 2021-го по июнь 2022 года.

Массовку искали среди прохожих

Курорты Кавминвод стали идеальной съемочной площадкой. Создатели картины в интервью говорили, что хотели показать в кадре эдакий уютный ретромир и сказочное безвременье.

В Пятигорске работали в музее-заповеднике Лермонтова. Потом переместились в парк «Цветник». В городе снимали эпизоды с фестивалем шоколада и апельсиновым дождем (чтобы устроить его, закупили шесть тонн фруктов). На смену киношники выходили в пять утра, дабы не мешать отдыхающим. Но столкнулись с другой проблемой: пустота в кадре. Съемочная бригада рыскала по улицам сонного курорта в поисках прохожих, согласных мельтешить на заднем плане. Кидали клич через группы кинофанатов в соцсетях.

В Пятигорске работали в музее-заповеднике Лермонтова Фото: кадр из фильма

В итоге, по подсчетам команды, в «Чебурашке» снялись 500 местных жителей. Массовка ехала с Железноводска, Ессентуков, Минеральных Вод, Георгиевска (эти города рядом). Сложности были связаны еще с тем, что работать начали в конце сентября — было зябко, поэтому энтузиасты не хотели долго находиться на площадке.

В городе снимали эпизод с апельсиновым дождем Фото: кадр из фильма.

Другой «натурой» послужил соседний Кисловодск. Водители автобусов с ворчанием вспоминают киношников:

— Перекрыли улицы у вокзала!

А съемочная группа костерит бездомных курортных собачонок. Гена (Сергей Гармаш) гонит на мотороллере «Муравей» по проспекту Карла Маркса и Курортному бульвару. Барбосы носились за мопедом, облаивая «тарахтелку».

В кадре также есть Колоннада у нацпарка Кисловодска и площадка подле Грота Демона.

Местное турсообщество верит, что фильм «омолодит» аудиторию гостей города, куда зачастую приезжают люди старшего возраста. К будущему сезону хотят запустить первые экскурсии по местам съемок. А среди местных уже ходит шутка, что проспект Карла Маркса надо переименовать в Чебурашкинский. Уж больно часто туристы стали спрашивать:

— Как пройти на улицу, где снимали «Чебурашку»?

Еще один город северокавказского региона отметился в картине — Ессентуки. По улице Анджиевского Геннадий везет звереныша в зоопарк. Вход в зверинец — это арка Курортного парка.

Фонтан в сочинском парке «Дендрарий». Фото: «Централ Партнершип»

Садовник и жемчужина сталинского ампира

В Краснодарском крае основной локацией стал сочинский парк «Дендрарий». Тут собраны деревья и кустарники с разных уголков мира. Руководство строго-настрого запретило съемочной группе взаимодействовать с флорой — кругом реликты и экзотика! Поэтому команда привезла искусственные газоны и оперативно засадила клумбы. На время съемок парк не закрывали, а сотрудников и гостей угощали апельсинами.

Дом Гены возвели в главной сочинской «заброшке» — санатории им. Орджоникидзе. Его именуют жемчужиной сталинского ампира. В советские годы — здравница для партработников. В новой России санаторий поработал и закрылся на реконструкцию в 2010 году. Ее долго не начинали, но туристам разрешали погулять по живописной территории. В 2021 году ее все же обнесли забором, чтобы приступить к восстановлению.

Дом Гены возвели в главной сочинской «заброшке»

Для кино выделили небольшой участок. За месяц на нем построили зеленый особняк с башенкой и верандой — только фасады и часть помещений. Остальные интерьеры воссозданы в кинопавильонах. Экстерьер искусственно состарили. К коттеджу опять же понадобилось озеленение — под стать обители садовника. По окончании съемок строение снесли. Ведь оно некапитальное, всего лишь декорация. А ведь мог быть аттракцион в обновленной здравнице!

Кондитерские условности

В подмосковном Егорьевске киношники договорились снимать на кондитерской фабрике «Победа». По сюжету, Римма-Шапокляк (Елена Яковлева) затевает тяжбу с дочкой Гены (Полина Максимова) из-за шоколадного завода.

Посмотрев фильм, работники мигом отметили неточности. Например, Яковлева идет вдоль транспортера, который выпускает вафли, а по сюжету фабрика — шоколадная. В другом кадре чудо-агрегат выдает шоколадные кляксы (он ненастоящий, сделан для фильма), хотя стоит посреди мармеладного цеха. Но работники не серчают: признают, что все это условности, а лента получилась хорошей.

Перед тем, как выпускать фильм в прокат, руководство фабрики отсматривало материал. Не хотели, чтобы какие-то секреты производства стали известны конкурентам. Кстати, посетить фабрику и ее музей шоколада можно с экскурсией, которые проводят со среды по воскресенье по предварительной записи (+7 909 652-85-45). Билет 900 руб.

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