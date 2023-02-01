Песков заявил, что российские военные "будут жечь" западные танки на Украине

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среду, 1 февраля, журналист «Комсомольской правды» предложил официальному представителю Кремля поговорить на такую тему…

…- Дмитрий Сергеевич, в газете «Комсомольская правда» и на сайте, и на радио вышло мое интервью с губернатором Забайкалья Александром Осиповым. Он сам - бывший танкист, служил на Украине… И вот на днях подписал постановление выплачивать забайкальцам, которые участвуют в специальной военной операции, за захват «Леопарда» 3 миллиона, за захват «Абрамса» либо других основных боевых танков производства стран НАТО - по 1,5 миллиона. Как к такой инициативе могли бы отнестись в Кремле?

- Мы знаем, что пока этой техники нет и де-факто не может быть, очевидно, что потребуется какой-то период подготовки, - заметил Песков. - Вместе с тем, мы видим, так скажем, аналогичные инициативы (речь о постановлении Александра Осипова по танкам. - А.Г.), которые озвучиваются и по линии бизнеса.

Называются разные суммы за сожженную, уничтоженную технику, за захваченную технику и так далее.

Скорее, это лишний раз свидетельствует о том единении, о том желании всех - в меру возможностей - способствовать так или иначе, прямо или косвенно - ходу специальной военной операции в достижениях данных целей.

А что касается всех этих танков, то, как мы уже говорили, их будут жечь, конечно.

А, тем более, если будут такие поощрительные меры, я думаю, что энтузиастов будет еще больше.

- Согласен. Спасибо большое.