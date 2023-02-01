"Нужен референдум": известный политик выступил с заявлением о переименовании Волгограда в Сталинград

Экс-премьер России Сергей Степашин проследит за тем, как в Волгограде решают вопрос переименования города Фото: Иван МАКЕЕВ

2 февраля - 80 лет со дня победы Красной армии в Сталинградской битве.

Это сражение не имело себе равных по продолжительности и масштабам: 200 дней и ночей, с 17 июля 1942-го до 2 февраля 1943.

Не только российские историки, но и большинство их коллег во всем мире считают, что эта Победа наших войск оказала большое влияние на дальнейший ход войны, заложив прочную основу для полного разгрома нацистской Германии.

Эту тему накануне юбилея мы обсудили с известным политиком и общественным деятелем, председателем Императорского Православного Палестинского общества (ИППО), доктором юридических наук Сергеем Степашиным.

…- Сергей Вадимович, через несколько часов мы будем отмечать юбилей Сталинградской битвы…

- Да, 80 лет.

- И у многих на слуху ваша инициатива, которая буквально несколько дней назад прозвучала, - о том, что уже пришло время переименовать Волгоград в Сталинград – вернуть историческое название. Одно из…

- Да, сначала это был Царицын, потом Сталинград, затем - Волгоград, да, в 1961-м Хрущев такое решение принял.

- Почему у экс-премьера возникли такие мысли - снова переименовать…

- Во-первых, чтобы было понятно, - выступал не только Степашин с таким предложением. Я озвучивал инициативу общественной организации «Офицеры России» - возглавляю там экспертный совет.

Во-вторых, являюсь Почетным гражданином Волгограда, поэтому судьба этого города, безусловно, меня тоже всегда волновала.

- А почему именно сейчас этот вопрос встал на повестку дня?

- Потому что, во-первых, Саша… Надо все-таки всем (имею ввиду, прежде всего, заграницу) напомнить еще раз историю, кто победил в Великой Отечественной и во Второй мировой. И - кто сломал хребет нацистской Германии. Это - Сталинград и Сталинградская битва, ее бойцы и командиры.(Кстати, второй фронт был открыт только в 1944-м.)

А, смотри, что происходит в мире!

Сегодня почти половина, если не больше (по разным опросам), американцев считают, что это они выиграли во Второй мировой войне. А многие японцы убеждены, что… Россия бомбила их ядерным оружием.

Вот так они с нашей историей поступают. Поэтому, нужно напомнить о том, что было такое великое событие - Сталинградская битва.

И, конечно, имя Сталинград – не только и не столько Сталин, а это - Великая Победа.

А потом, и сегодня в ряде стран, в частности, во Франции, в Париже, есть площадь Сталинграда, и никто ее не переименовывал.

- Понятно. То есть, у французов не поднялась рука переименовать площадь Сталинграда в Волгоградскую, да?

- Не поднялась…

Мы-то чего побаиваемся?

- Этого названия? А что мешает вернуться к прежнему?

- Если ты имеешь ввиду саму процедуру, то, конечно, это должен быть референдум, это должно быть волеизъявление граждан.

Есть разные мнения на сей счет. И, насколько я знаю, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сам военный человек, Герой России, я хорошо знаю его по первой чеченской кампании, созвал комиссию, которая изучает это общественное мнение.

А к нему обратились, соответственно, ветераны Великой Отечественной, другие общественные организации этого города.

И, конечно, 2 февраля, когда мы будем отмечать этот юбилей, полагаю, что вопрос о переименовании будет поднят.

- Сергей Вадимович, я так понял вашу инициативу, что Сталинград может пойти, я хотел сказать добровольцем - в зону СВО, просто как символ…

- Не только как символ…

Давайте так. Мы сегодня снова сражаемся с нацизмом.

Ведь совершенно очевидно, что то, что происходило долгое время на Украине, - это, действительно проявление нацизма.

Там оправданы нацистские преступники – СС «Галичина», Бандера и прочая нечисть.

И сегодня объединенный запад поддерживает, по сути дела, нацистский режим, с которым борется наша страна.

Вот тебе, пожалуйста, очень прямая историческая аналогия.

- И еще такой вопрос напрашивается. Должны ли только волгоградцы или сталинградцы решать этот вопрос?

- По закону это так.

Когда переименовывался город Ленинград, мой родной город, это был референдум ленинградцев. Тогда проголосовало 57% за переименование. В 1991-м.

- А если речь здесь идет о таком символе, может быть, тоже важно и мнение россиян?

- Можно провести, наверное, опрос общественного мнения, но что касаемо непосредственно переименования, то юридически это право принадлежит жителям города Волгограда.

- Ясно. Вы с губернатором разговаривали, он как собирается, какой там механизм, что за комиссия работает?

- Они изучают общественное мнение, чтобы затем уже, если будет понятно, какого мнения придерживается большинство граждан, вынести вопрос на референдум.

Проигрывать на референдуме, тем более, с такой темой, особенно сейчас, конечно, никому не позволено. Нельзя этого делать.

- Понятно. Тогда будем следить за ситуацией и надеемся на то, что ваш однополчанин или, как назвать губернатора, с которым вы воевали вместе…

- В общем, да, можно сказать и однополчанин. А на самом деле воинское братство никто не отменял…

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