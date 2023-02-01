«Газпром Нефть» обнаружила новое месторождение оранжевой нефти в Оренбургской области

Фото: ПАО Газпром нефть

Месторождение нефти необычного ярко-оранжевого цвета обнаружили геологи «Газпром нефти» в Ташлинском районе Оренбургской области. Она относится к легким сортам и не содержит примесей. По оценке экспертов, открытие на участке Солнечный стало крупнейшим в регионе за последние годы. Месторождение содержит около 53 миллиона тонн нефтяных запасов.

Геологи пробурили скважину рекордной для «Газпром нефти» глубины - 5,8 километра. Результаты этой работы подтвердили большой потенциал Солнечного и соседних участков.

«Для Волго-Уральской нефтегазоносной провинции, которая считается хорошо изученным регионом, открытие такого масштаба – серьезный успех, - сообщил заместитель председателя правления компании «Газпром нефть» Вадим Яковлев. - Новый актив и соседние участки станут базой для долгосрочного развития нашей компании в Оренбургской области».

Геологоразведка на юго-западе региона будет продолжена. До 2030 года предприятие «Газпромнефть-Гео» проведет в Оренбургской области 3D-сейсморазведочные работы и пробурит еще 15 новых поисково-разведочных скважин.

«За два года со старта проекта мы провели 3D-сейсморазведку на площади свыше 1,6 тысяч квадратных километров, обобщили и проанализировали огромные массивы геологической информации. Открытие на Солнечном лицензионном участке стало крупнейшим в регионе за последние годы и подтвердило нашу гипотезу о перспективности изучаемых объектов», - рассказал директор по геологоразведке и развитию ресурсной базы «Газпром нефти» Юрий Масалкин. По его словам, после окончания разведки будет составлен план развития нефтяных активов, и в ближайшие годы компания приступит к их разработке.

В состав геологоразведочного кластера «Газпром нефти» юго-западе Оренбургской области входят участки Солнечный, Корнаваринский, Надеждинский, Западно–Рубежинский и Первомайский участки. Всего компания разрабатывает в регионе 10 месторождений.