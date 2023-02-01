Искусственный интеллект создал лекарство для лечения болезни легких

ИИ может принести человечеству огромную практическую пользу, поскольку лекарства с его помощью создавать можно будет быстрее, а денег на это тратить меньше. Фото: Shutterstock

Крупная международная биотехнологическая компания Insilico Medicine объявила о том, что лекарство, которое открыл искусственный интеллект, впервые в мире успешно прошло первую фазу клинических испытаний. Так что теперь ИИ не только рисует картины, пишет тексты и сочиняет музыку, но и активно работает на благо медицины.

ЧТО ЗА ЛЕКАРСТВО ОТКРЫЛ ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ?

Препарат под рабочим названием ISM001-055 создается для лечения идиопатического легочного фиброза (ИЛФ). Причины, вызывающие эту болезнь, точно не ясны, отсюда и слово «идиопатический». Недугом этим страдают в основном пожилые люди, и протекает заболевание крайне неприятно. Ткани легких рубцуются, становятся жесткими и в конечном итоге человек может умереть. Каждый год в мире заболевают 5 миллионов человек, причем средняя продолжительность жизни после постановки диагноза составляет 3 – 4 года. Предполагается, что у лекарства будет «бонус», оно сможет не только легким человека помогать, но и станет «молодильным яблочком» для всего организма.

КАК ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ ПРИДУМАЛ ЛЕКАРСТВО?

На самом деле ИИ работал не один, а в команде. На первой стадии проекта по созданию лекарства, которую назвали PandaOmics, ИИ, используя ключевые слова, прошерстил весь массив медицинских данных в поисках белка, который может вызывать фиброз легких (разрастание соединительной ткани с появлением рубцов). Как только белок – мишень нашли, подключили второй ИИ по имени Chemistry42. Это так называемая генеративно-состязательная сеть (GAN). Задача была - придумать молекулу вещества, которое могло бы стать эффективным лекарством против болезни. GAN «думает» разнонаправленно: одна часть его интеллекта генерирует предложения, а вторая их критикует. Такое «два в одном», сам придумываю решение, сам смотрю на его уязвимые места. В итоге выбирается наиболее подходящий вариант. Когда ИИ создал молекулу, крошечную партию потенциального лекарства быстро синтезировали в лаборатории.

На третьем этапе ИИ отслеживал, как вещество работает на восьми добровольцах в Австралии. Всего на цикл разработки ушло около 2,5 лет и 2,6 млн фунтов стерлингов, а это – капля в море по сравнению с традиционным способом создания лекарств. Все восемь австралийцев – отважных и отчаянных – после первой обкатки лекарства чувствовали себя хорошо, вот разработчики и решили двигаться дальше.

ПОЧЕМУ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ – УЖЕ ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ РЕЗУЛЬТАТ?

Во время Фазы 1 клинических исследований новое лекарство тестируется на десятках добровольцев, и смотрят, прежде всего, на безопасность препарата. В испытаниях Фазы 2 и Фазы 3 препарат проверяется на эффективность (а лечит ли он действительно и как) сначала на небольшой выборке из нескольких сотен человек, а затем на более крупной – тысячи людей. Успешно пройденная первая фаза – хорошая заявка на успех всего предприятия.

Препарат, открытый искусственным интеллектом, не показал серьезных побочных эффектов на 78-ми здоровых добровольцах из Новой Зеландии. В скором времени компания планирует начинать вторую фазу клинических исследований, уже на людях с заболеванием легких. Так что, если и дальше все пойдет хорошо, то ИИ может принести человечеству огромную практическую пользу, поскольку лекарства с его помощью создавать можно будет быстрее, а денег на это тратить меньше.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

В планах биотехнологической компании – обкатать ИИ в разработке лекарств от рака, иммунодефицита, заболеваний центральной нервной системы, инфекционных и аутоиммунных болезней, нарушений здоровья, связанных со старением.