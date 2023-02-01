Запад такого не ожидал: Как российская экономика устояла на фоне жестких санкций

Сейчас Запад с удивлением обнаруживает, что наша экономика оказалась устойчивой к тем условиям, в которые он нас и поставил. Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Ты помнишь, как все начиналось? Март 2022 года: доллар по 120 рублей, громкие заявления об уходе с российского рынка многих международных компаний, ограничения работы платежных банковских систем, закрытие границ, небывалые сложности с поставками импорта, мрачные прогнозы на будущее. Тогда не только западные эксперты, но даже российский Центробанк обещал инфляцию к концу года под 20-22%. Казалось, неминуемо схлопнется наша экономика, и мы вновь вернемся в те самые 90-е, о которых большинство россиян вспоминает с содроганием. Однако этого не случилось.

НАШЛИ ДРУГИЕ РЫНКИ

Сейчас Запад с удивлением обнаруживает, что наша экономика оказалась устойчивой к тем условиям, в которые он нас и поставил. Об этом накануне написала газета New York Times, указав, что российская внешняя торговля вернулась к уровню февраля 2022 года.

По оценке издания, «отчасти это может быть связано с тем, что многим странам сложно прекратить бизнес в России». Не так давно мы писали, что финаналитики Швейцарии посчитали: Россию покинули всего 9% компаний из стран Евросоюза и G7. Вторая причина – далеко не всем государствам удалось снизить свою зависимость от наших энергоресурсов и других товаров.

Вместе с тем, еще осенью прошлого года Федеральная таможенная службы (ФТС) сообщила, что экспорт из России за девять месяцев 2022 года составил $431 млрд (плюс 25% к уровню 2021 года), а импорт — $180 млрд (минус 16%).

Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович рассказал, что основная часть нашей экспортной продукции - это углеводородное сырье. Ключевое эмбарго на его поставки наступило 5 декабря, а до этого времени мы свои контракты выполняли. Поэтому нельзя назвать 2022 годом показательным для каких-то мощных изменений.

- Запад справедливо считал, что в России преобладают сырьевой и государственный секторы в экономике, - пояснил финансовый аналитик Михаил Беляев, - но он счел это нашей слабостью. На деле авторы санкций не учли главного - на углеводороды есть спрос по всему земному шару. Нефть и газ нужны и на Западе, и на Востоке, и в Африке, и в Латинской Америке. Все, что от нас требовалось, переориентироваться на другие рынки. Этим мы и занимались, это и определило устойчивость нашей экономики. По прогнозам мы будем удерживать наш экспортный уровень. И у нас есть варианты даже для наращивания объемов. В этом плане очень перспективна Африка.

Основная часть российской экспортной продукции - это углеводородное сырье. Фото: Максим Киселев/ТАСС

БОЛЬШАЯ ЗАСЛУГА БИЗНЕСА

Что касается импорта, то тут санкции сыграли свою значительную роль. Это мы видим и по данным ФТС. Но не все так плохо. Да, поток европейской продукции сузился, но «свято место» успешно заняли восточные бренды. Например, меньше стало продукции Samsung и Apple, зато набирают популярность китайские бренды - Xiaomi, Realme, Honor.

- По импорту торможение было, в основном, до осени, - сказал эксперт Остапкович, - затем заработал параллельный импорт. Правительство доложило, что за 2-3 месяца он достиг оборота в $20 млрд. Это очень приличная сумма для короткого срока. Но плюс сами экономические агенты ищут новые схемы логистики, меняя ориентацию с запада на восток. Благодаря этому в России сейчас можно купить практически любую продукцию, включая те же айфоны.

По оценке экспертов, объемы внешней торговли значительно выросли с Турцией, Китаем, Индией, Арменией, Киргизией, Узбекистаном, Казахстаном, Белоруссией. Вот несколько цифр в подтверждение: Китай стал больше экспортировать в Россию на 12,8%, чем в прошлом году, Белоруссия - примерно на 40%, Турция – на 55%.

- Все это частично перекрывают потери от прежней торговли с Западом, - объяснил Остапкович. - Но все экспортные и импортные поставки, которые были на еврозону, мы пока компенсировать не можем. Поэтому проблема в 2023 году сохранится, но никакого хаоса и критических настроений у власти и бизнеса нет. Тут надо отдать должное предпринимателям. Несмотря на невиданную турбулентность, они умудряются принимать ключевые управленческие решения, чтобы не уронить свои позиции на рынке. Они, как крепкие гвозди, держатся вопреки всему. В устойчивости нашей экономики – большая заслуга бизнеса.