«Пятёрочка», АНО «ЦППЛ» и «Лизаалерт» сняли документальный мини-сериал о потерявшихся людях

В трёх сериях рассказываются подлинные истории о потерявшихся людях с деменцией и их спасении благодаря усилиям специалистов проекта - поисковиков-добровольцев отряда «ЛизаАлерт», сотрудников АНО «Центр поиска пропавших людей», бдительных сотрудников магазинов «Пятёрочка» и просто неравнодушных людей.

Сериал играет в первую очередь просветительскую роль: далеко не каждый человек знает, какие действия предпринимать и куда звонить для помощи потерявшемуся человеку. Помимо самих историй поисков, в нём рассказывается о том, что в подобной ситуации может сделать каждый. Благодаря проекту люди на улицах, встречая дезориентированного, будут знать, как ему помочь, и отведут его в ближайшую «Пятёрочку» для квалифицированной поддержки.

Сериал будет доступен для просмотра в сообществах «ЛизаАлерт» и телеканала ТВ-3 в VK и YouTube.

Екатерина Ефремова, менеджер направления устойчивого развития торговой сети «Пятёрочка»: «Обычно мы не задумываемся о проблеме пропавших людей, пока это не коснётся нас и наших близких. Данным сериалом мы хотим шире осветить проблему пропавших людей, в частности - людей с деменцией. Важно знать, что делать, если родственник страдает деменцией, или как помочь дезориентированному человеку на улице. Наша цель - чтобы каждый человек знал, где можно получить помощь и в конечном счёте потерявшихся людей в России стало как можно меньше».

Потеряться можно даже в хорошо знакомом, крупном и безопасном городе: в новостях часто встречаются истории человека с деменцией или ребёнка, который не смог найти дорогу домой. В ответ на эту проблему «Пятёрочка» и АНО «Центр поиска пропавших людей» при участии поискового отряда «ЛизаАлерт» в 2019 году запустили проект «Островки безопасности». За неполных четыре года только в сотрудничестве с «Пятёрочкой» проект помог вернуть домой порядка 3800 потерявшихся людей, а за 2022 год эта цифра составила 1160 человек.

Кроме того, «Пятёрочка» запустила лендинг, созданный совместно с поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт»: по ссылке https://liza.5ka.ru в разделе «Уроки безопасности» размещены полезные памятки о том, как обезопасить близких с деменцией и помочь дезориентированным. Также рассказ об островках безопасности в каждой «Пятёрочке» есть в сериале «Неспокойные ночи. LizaAlert» — по мнению компании, максимальное распространение полезной информации будет способствовать решению проблемы поиска потерявшихся людей.