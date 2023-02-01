Более половины лесов Байкала под угрозой вырубки: ВООП против санитарной очистки леса на берегах уникального озера

Вячеслав Фетисов, руководитель Всероссийского общества охраны природы. Фото: пресс-служба РАНХиГС

Непоправимый ущерб будет нанесен уникальному озеру в случае утверждения двух законопроектов - «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране озера Байкал» и «Об охране окружающей среды» (в части обеспечения экологической безопасности и социально-экономического развития Байкальской природной территории), внесенными на рассмотрение сенаторами и депутатами Государственной Думы. В этом абсолютно уверены члены президиума Всероссийского общества охраны природы, старейшей экологической организации России, которой в 2024 году исполнится 100 лет.

- Законопроектом предлагается разрешить сплошные санитарные рубки защитных лесов, допустить перевод земель лесного фонда в земли иных категорий в Центральной экологической зоне Байкала, - говорится в письме, подписанном главой ВООП Вячеславом Фетисовым.

Автор обращения подчеркивает, что сплошные рубки лесов Байкала вне зависимости от целей их выполнения запрещены законодательно с 1999 года. И принятие законопроектов поставит под угрозу вырубки более половины лесов Байкала!

Что еще не так с представленными законопроектами. В них указывается, что «необходимость разрешения сплошных рубок лесов Байкала обосновывается рядом аргументов, таких как необходимость борьбы с насекомыми-вредителями, создания новых кладбищ для населенных пунктов Прибайкалья, борьбы с селями и оползнями». Однако экологи уверены, что для борьбы с насекомыми-вредителями и болезнями леса, улучшения его санитарного состояния не нужны сплошные рубки.

Цитируем далее:

«Считаем недопустимым вырубку защитных лесов в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории в целях организации и создания мест погребения в связи с исчерпанием возможностей действующих кладбищ в населенных пунктах муниципальных районов на территории Иркутской области и Республики Бурятия.

Строительство селезащитных сооружений вдоль рек, расположенных на территории Слюдянского района Иркутской области, также не может являться основанием для разрешения сплошных рубок. Сплошные вырубки в селеопасных районах во многих странах стали причиной усиления селевой и лавинной активности с более разрушительными последствиями. Существует множество успешных практик закрепления горных склонов и устройства противолавинных и селезащитных сооружений, которые обязательно нужно проработать в качестве альтернативы сплошным рубкам.

Сплошные рубки в горных лесах всегда ведут к резкому увеличению эрозии почвы. Чем больше будет сплошных санитарных рубок вблизи Байкала, тем больше глины, песка и биогенных элементов будет выветриваться и вымываться потоками воды, попадая в Байкал. А это — ухудшение качество воды, неконтролируемый рост водорослей, гибель рыбы вследствие нехватки кислорода. Нарушится и водорегулирующая функция, которую выполняют леса, что в свою очередь, увеличит риск наводнений.

На практике предлагаемые сплошные рубки в отличие от рубок спелых и перестойных насаждений не ограничены площадью лесосек и какими-либо другими параметрами. По сути, это открытая лазейка для коммерческой хищнической вырубки заповедных лесов Байкала под благовидным предлогом их защиты.

Заявленное одной из целей Законопроекта обеспечение реализации права приобретения частной собственности на землю для пораженных в правах пользователей земельных участков в населенных пунктах, границы которых поставлены в ЕГРН, на территории Республики Бурятия и Иркутской области, несет в себе колоссальные риски передачи земель лесного фонда Байкала в частные руки.

Вызывает недоумение обоснование разрешения перевода земель лесного фонда, занятых защитными лесами, в земли других категорий необходимостью развития потенциала особых экономических зон «Байкальская гавань» в Республике Бурятия и «Ворота Байкала» в Иркутской области, а также изменение конфигурации этих особых экономических зон. Считаем недопустимым строительство объектов инфраструктуры на землях лесного фонда!

По мнению местных экологов, перевод земель лесного фонда в земли населенных пунктов в пределах фактически занятой ими территории по состоянию на 1 января 2022 г. с целью установления границ населённых пунктов и лесных поселков, расположенных на землях лесного фонда и землях особо охраняемых природных территорий в границах центральном экологической зоны Байкальской природной территории, поручение о котором Вы давали еще в 2017 году (Пp-1602 от 19.08.2017 г.), имеет своей целью легализацию незаконной настройки центральной экологической зоны Байкальской природной территории, осуществленной в период с декабря 2017 года по декабрь 2021 года. А исполнение Вашего поручения не предполагает перевод земель лесного фонда в земли поселений.

«Особую тревогу вызывает тот факт, что публичные слушания по Законопроекту в регионах Байкала не проводились, а организовывались лишь обсуждения в кругу ряда коммерческих структур и профессиональных сообществ.

В 2006 году благодаря Вам было остановлено строительство нефтепровода по берегу Байкала. Надеемся на Вашу поддержку и сейчас.

Просим Вас:

- Не допустить принятия проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране озера Байкал» и Федеральный закон «Об охране окружающей среды» (в части обеспечения экологической безопасности и социально-экономического развития Байкальской природной территории)» (законопроект N 161119-8).

- Предложить Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации отклонить проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране озера Байкал» и Федеральный закон «Об охране окружающей среды» (в части обеспечения экологической безопасности и социально-экономического развития Байкальской природной территории)» (законопроект N 161119-8)».