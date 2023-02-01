Отремонтировать дома и наладить работу важных объектов. Какие новые поручения Владимир Путин дал правительству

Президент обсудил восстановление разрушенного украинской армией жилья. Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Это не первое совещание по восстановлению жилья. Были и другие, на которых обсуждались конкретные меры. В самом начале Владимир Путин напомнил, о чем министры договорились в прошлые разы.

- Было предложено специальное решение для Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Мы запускаем ипотеку по льготной ставке – 2%, - заявил президент.

Глава страны недавно дал поручение на эту тему. К 1 марта правительство должно утвердить льготную кредитную программу. Пока, правда, конкретных деталей – кроме годового процента –нет. Не ясно, будет ли ипотека распространяться только на новостройки или на вторичное жилье тоже. Каким будет максимальный размер кредита.

Но в Кремле ждут, что дешевая ипотека сможет перезапустить строительный сектор в новых регионах. Путин заявил, что детсады, школы, коммунальные объекты уже активно восстанавливаются.

- Хочу подчеркнуть: государство всегда будет помогать тем, кто попал в беду. Сделаем всё для того, чтобы человек не оставался один на один со своими проблемами, - пообещал президент.

Владимир Владимирович отметил, что хочет обсудить и разрушения в областях, граничащих с присоединенными территориями.

- Приоритетная задача – ликвидировать саму возможность обстрелов, но это дело уже военного ведомства, - сказал российский лидер.

- Проблемы для граждан стоят очень остро, нужно отремонтировать или возместить потерю домов, квартир, вернуть к нормальной работе объекты энергетики, тепло-, водоснабжения, - добавил он.

Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что только в Белгородской области властям пришлось отселить от границы 3,7 тысяч человек. Слава богу, другие регионы пострадали меньше. А на восстановление поврежденного жилья надо 9,4 млрд. рублей.

Министр финансов Антон Силуанов пообещал, что деньги на ремонт точно будут:

- Деньги, которые необходимы на восстановление жилья, мы оперативно изыщем и все необходимые средства будут предоставлены.

На совещании обсуждали и помощь регионам после чрезвычайных ситуаций. Губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн рассказал Путину, что в его регионе есть семьи, которые два раза подряд пострадали в одном месте от паводков.

Люди очень просили их не переселять после первого наводнения. Власти пошли навстречу, помогли с восстановлением домов, а потом вода все разрушила второй раз.

- 18 человек. 26 млн. рублей надо, - сказал губернатор.

- Давайте сделаем исключение, - согласился президент.

Владимир Путин подчеркнул, что смысл государственной помощи пострадавшим от ЧС в том, чтобы переселить их из опасных мест. Но раз уж 18 человек так любят свою «совсем малую родину», то разово можно им помочь. Но это именно исключение, на которое другие рассчитывать не должны. Заново строить дома за госсчет в зоне подтоплений власти не намерены.