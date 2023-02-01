Работа мечты. Большинство россиян хотят трудиться в Яндексе, Сбере и «Газпром нефти»

Фото: Газпром нефть

HeadHunter определил самых популярных отечественных работодателей. Сервис по поиску вакансий опубликовал рейтинг компаний, в которых мечтают работать россияне. Список составлен по итогам всероссийского онлайн-голосования. Участие в нем приняли более 338 тысяч соискателей. В первую тройку лидеров народных симпатий вошли крупнейшие компании нашей страны - Яндекс, Сбер и «Газпром нефть».

На что люди чаще всего обращают внимание, выбирая будущее место работы? И какими качествами должны обладать компании, чтобы получить звание «работодателя мечты»? Об этом мы спросили у составителей рейтинга и представителей популярных сервисов для поиска работы. HR-специалисты рассказали «КП» о последних трендах на рынке труда и предпочтениях россиян.

Фото: Shutterstock

«Меньше обращают внимание на возраст и пол, больше – на опыт»

По словам представителей HeadHunter, число ответственных работодателей в России с каждым годом растет. Соответственно, увеличивается и количество соискателей, желающих устроиться к ним на работу.

«Место компании в нашем рейтинге является для соискателя маркером того, стоит ли рассматривать этого работодателя. Кроме того, участие в нем – показатель определенной открытости бизнеса. В сравнении с прошлым рейтингом количество финалистов нынешнего выросло почти на 300 - в итоговых списках 1082 компании», - рассказала директор бренд-центра hh.ru Нина Осовицкая.

То, что первые строчки рейтинга заняли крупные известные компании, совсем не удивительно. У таких работодателей больше ресурсов и возможностей для того, чтобы предоставить своим сотрудникам хорошую зарплату и условия для карьерного роста.

«Первые позиции в голосовании соискателей в этом году ожидаемо у компаний, которые у всех на слуху: Яндекс, Сбер, «Газпром нефть», Тинькофф и Альфа-Банк. Это крупнейшие представители российского бизнеса из разных отраслей, вкладывающих большое количество ресурсов в развитие и поддержание бренда работодателя. Вместе с тем на 9-й и 10-й строчках субрейтинга расположились средние по численности сотрудников компании Okko и Иви, что доказывает — симпатии соискателей можно завоевать разными путями», - подчеркивает Нина Осовицкая.

Специалисты отмечают, что продвинутые компании отличаются большей гибкостью в подборе персонала. В первую очередь они обращают внимание на профессиональный опыт и навыки сотрудника, и уж потом – на возраст, пол, внешний вид и другие неделовые качества соискателя. На таких предприятиях, напротив, стремятся создать все условия для того, чтобы помочь человеку с учетом его особенностей и жизненного опыта максимально раскрыться и принести пользу компании.

«В целом на рынке труда по-прежнему существует масса стереотипов, например, что молодых родителей отвлекают от работы частые больничные. На самом деле, многие молодые матери более рационально распределяют рабочее время, и нередко эффективнее справляются с поставленными задачами. Чтобы разрушать подобные стереотипы, создать свободный от дискриминации рынок труда, необходимо тиражировать лучшие практики, показывать эффективный опыт работодателей-лидеров», - считает Нина Осовицкая.

Возможности для развития

Еще один немаловажный фактор, на который обращают внимание соискатели, - репутация компании. Большинство людей при поиске вакансий читают отзывы о работодателях в сети и собирают о них максимум информации.

«По данным нашего исследования, около половины соискателей ориентируется на отзывы при выборе места работы, а вообще не читают их лишь 7% россиян», - говорит управляющий директор платформы «Авито Работа» Артём Кумпель.

Специалисты по HR заметили, что требования к работодателям меняются от поколения к поколению. Люди более старшего возраста ценят стабильность, хорошие зарплаты и социальные пакеты. Молодых специалистов привлекает возможность развиваться и учиться чему-то новому. При этом уровень дохода для них отходит на второй план.

Фото: Shutterstock

«Если для поколения Х главное стабильность - то есть работа в офисе, достойная зарплата, то для поколения Y гораздо важнее гибкий график, интересная работа и возможность для самореализации, - говорит карьерный консультант и директор по персоналу ГК «Садовое кольцо» Ангелина Авдеева. - Компании, которые входят в топ рейтинга, становятся максимально популярными среди аудитории. Работодатели, которые возглавляют рейтинг, априори предлагает своим сотрудникам наилучшие условия. А это не только достойная зарплата, но и персональный подход к сотрудникам. Это всевозможные «плюшки» для работников».

Наиболее привлекательные условия для своих сотрудников создают IT-компании, банки и предприятия нефтегазовой отрасли. Вместе с тем, в последнее время растет спрос на высококвалифицированный персонал для промышленности.

«Востребованность специалистов в производственной и нефтегазовой отрасли росла не один год. Этот тренд сохранится, и мы ожидаем, что повысится спрос на высококвалифицированных рабочих в обрабатывающей промышленности и машиностроении, - констатирует Артём Кумпель. - За счёт того, что зарплаты растут и появляются новые карьерные возможности, производственные специальности становятся всё более привлекательными».

Участие в больших проектах

Не в последнюю очередь на привлекательность компании в глазах сотрудников влияют инновации и масштабные интересные проекты. Соискатели ценят возможность участвовать в делах, значимых для страны и общества.

«Для ИТ-специалистов скорее важны такие факторы, как масштаб и важность проектов, которые делает компания, стэк технологий, с которым она работает, карьерные возможности, которые она предлагает», - считает директор по работе с персоналом ИТ-компании «Инфосистемы Джет» Ольга Ковардакова.

Именно такие значимые для страны проекты реализуют лидеры рейтинга HeadHunter. Эти компании стоят в авангарде новых технологий и уже сегодня предлагают своим сотрудникам получить опыт и знания, которые, возможно, на других предприятиях будут внедряться только завтра.

«Если говорить о компаниях, которые по традиции возглавляют рейтинг работодателей HeadHunter, это Яндекс, Сбер, «Газпром нефть», то их лидерство обусловлено новаторством. Эти компании постоянно развиваются и привносят в рабочую модель новые идеи, информационные технологии и цифровые решения», - подчеркивает Ангелина Авдеева.

Фото: Shutterstock

КСТАТИ

Мужчины ценят высокую зарплату, а женщины – душевный коллектив

При выборе вакансий предпочтения у мужчин и женщин отличаются, отмечает руководитель Исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова. Мужчины в первую очередь мечтают о высокой зарплате (57%). На второе место они ставят удовольствие от работы (24% голосов), на третье - хороший коллектив (20%). Для женщин же душевный коллектив и понимающие коллеги гораздо важнее. Этот фактор они ставят на второе место, сразу после уровня заработка. И только на третье место – удовольствие от работы.