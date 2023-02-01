Выписавшись из больницы, 71-летний Садальский усадил на колени Калашникову

Станислав Садальский и Анна Калашникова. Фото: Иван МАКЕЕВ

В середине января Стаса Садальского госпитализировали в Боткинскую больницу с кровотечением. 71-летнего артиста прооперировали, зашили сосуд в носу и на шов прикрепили силиконовый имплант. После операции состояние легендарного артиста было непростым. Давление упало и кинозвезду даже на некоторое время положили в реанимацию.

К счастью, Садальский быстро восстановился и на минувшей неделе артиста выписали из клиники.

Садальского лишь неделю назад выписали из клиники. Фото: Иван МАКЕЕВ

С корабля на бал - примерно так можно назвать марш-бросок знаменитого актёра. Едва восстановившись после больницы, Стас пожаловал в караоке «Фортепиано», на вечеринку телеканала «Мюзик бокс».

Там Садальский представил клип Натальи Гулькиной, в котором сыграл мужа звезды 80-х. И заодно поздравил с презентацией клипа «Больно, мама» Анну Калашникову.

Анна Калашникова. Фото: Иван МАКЕЕВ

В новом ролике красотка сыграла возлюбленную короля гламура Сергея Зверева.

Судя по настроению, Садальский уже оправился после болезни, юморил и даже так увлёкся флиртом с Калашниковой, что усадил опешившую Анну к себе на колени. Правда потом такой же трюк артист проделал и с певицей Натальей Гулькиной.

Фото: Иван МАКЕЕВ

- Мой парень увидел наши фото со Стасом и заволновался: «На чужую девушку глаз положил! Увести хочет!» Я его успокоила, мол, Стас просто пошутил, это был дружеский жест. Но мой мужчина сказал, что одну меня больше никуда не отпустит, - смеется Анна Калашникова.

На той же вечеринке была заменена и беременная дочь певицы Славы Александра Морозова. Девушка тоже представила новый клип. По словам друзей Саши, она сейчас находится на 20 неделе беременности. Но работу девушка не бросает, хотя на вечеринках ее все время сопровождает муж.