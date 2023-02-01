Установили стенты: Последние новости о состоянии здоровья Игоря Николаева

Игорь Николаев. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

63-летний Игорь Николаев вторые сутки находится в столичном кардиоцентре. Композитор был госпитализирован с подозрением на инфаркт. Сразу несколько источников сообщили, что Николаев перенес инфаркт, ему провели коронарографию сосудов сердца и установили стенты. Сам артист диагнозы не подтверждает и не озвучивает. Игорь Юрьевич не любит, когда обсуждают его состояние здоровья: поэтому близкие и друзья отказываются официально комментировать его операцию и самочувствие. Мы узнали, что говорят о состоянии здоровья Николаева телевизионщики (Николаев недавно снимался в телешоу) и коллеги музыканта.

Накануне в соцсетях Игоря Николаева появилось сообщение о его здоровье: это пришлось сделать, так как семью, менеджмент и друзей атаковали звонками и сообщениями представители СМИ. В прямой речи Николаев сообщил о том, что чувствует себя лучше, чем об том пишут: «Информация о моем критическом состоянии несколько преувеличена». Маэстро пишет: «Прохожу обследование, чувствую себя хорошо, надеюсь встретиться со своими зрителями в ближайшее время на запланированных концертах!»

Игорь Николаев с супругой Юлей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коллега Игоря Юрьевича рассказал kp.ru: «Сообщение в сети публиковала жена Юля. Естественно - по полному согласованию с Игорем. Никто о болезни ранее и слова от него не слышал. Вес у него такой часто «пляшет» - то плюс, то минус. Сейчас небольшой плюс, непонятно почему это так обсуждают сильно. По состоянию его - никакой угрозы жизни нет, товарищи нам велели не волноваться. С ним все нормально. Уже настроен работать».

Жена Игоря Юрьевича на звонки и сообщения нам (и не только) не отвечает. Понятно, что переживает за мужа. Никаких предпосылок для тревог не было: в ноябре Николаев с женой и дочкой отдохнул в Дубае, в декабре снимался и работал на концертах в Москве. Десять дней назад композитора видели в Дубае – пел в ресторане на частном мероприятии. Николаев вернулся в Москву и отснялся в телешоу, где был в прекрасном настроении – по словам телевизионщиков.

Игорь Николаев последние годы работал в том же темпе, что и обычно – много съемок, концерты, запись новых песен, выпустил альбом инструментальной музыки «15 мелодий для фортепиано». Трудился много, также играл в теннис. Многие отметили, что вес маэстро набрал через несколько месяцев после госпитализации с пневмонией – случилось это два года назад, тогда Николаев быстро выздоровел, течение болезни не было тяжелым.

Коллеги надеются, что и теперь Николаев быстро вернется в строй. Сейчас в кардиоцентре композитору провели коронарографию сосудов сердца – это процедура, с помощью которой можно обнаружить проблемы в работе сердечно-сосудистой системы. После этого сделали стентирование – это процедура по интеграции внутрь сосуда специального расширяющего устройства. Операция позволяет восстановить просвет в коронарных артериях и наладить кровоток в них. В больнице артист пробудет две недели.

У Игоря Юрьевича в марте три концерта - в Москве и в регионах. Менеджмент артиста уже сообщил, что они пройдут по графику.