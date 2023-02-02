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Под Угледаром давление усиливается

«Западная» группировка войск на Купянском направлении била по позициям 14-й и 92-й мехбригад ВСУ в районах Гряниковки и Тимковки в Харьковской области и Новоселовского в ЛНР, уничтожив за сутки до роты украинских бойцов. Группировка войск «Центр» на Красно-Лиманском направлении утюжила силы 80-й и 95-й ДШБ ВСУ в районах Стельмаховки и Червоной в ЛНР и Торского в ДНР. Потери ВСУ там — до роты. На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск уничтожали противника в Тоненьком, Нелеповке и Северном в ДНР. За сутки тут нивелированы свыше 100 украинских военнослужащих, один танк, гаубица «Мста-Б», РСЗО «Ураган» и французская САУ Caesar. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения группировки «Восток» поражали позиции 72-й мехбригады и 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районе Угледара. Здешние потери ВСУ за сутки — более двух взводов.

В Киеве опять жалуются на Маска

Михаил Подоляк, советник главы офиса шестого президента незалежной, скорбит по поводу того, что миллиардер Маск искусственно снижает просмотры официальных страниц украинских властей в соцсети Twitter. Так и написал: «Илон Маск, может, вам стоит перестать пессимизировать украинские официальные аккаунты и принудительно уменьшать их охват? Это слишком очевидно». Подоляк полагает, что Маск так помогает «российской пропаганде», и нужен какой-то регулятор, который «разъяснит владельцу правила конкуренции». Регулятор и валерьянка нужны для таких вот пользователей, которые трактуют «правила конкуренции» исключительно в своих инетерсах.

Украинских олигархов в Крыму поприжали

Владимир Константинов, глава парламента Крыма сообщил о национализации имущества, принадлежащего Коломойскому и Ахетмову. Последний до сих пор владеет пансионатом «Горняк», а первый - организацией «Транспорт логистик». И экс-премьер незалежной Яценюк лишится компания «Скай плаза», известная крымчанам как кинотеатр «Сатурн IMAX». И депутат Шуфричя перестанет быть владельцем «Эстейт холдинг груп». Национализация не подразумевает закрытие предприятий — они продолжат работать с новым руководящим составом и администрациями. Прибыль останется на территории РФ. Землю — крестьянам, фабрики — рабочим, пансионаты — отдыхающим!

Украинцам предлагают летать на метле, а не на F-16

Заместитель министра обороны Польши Марчин Очепа сообщил, что предоставление самостийной истребителей F-16 - это слишком сложное мероприятие. По словам Очепы, F-16 - не автоматы, которые можно просто дать кому-то в руки. А обучение пилотов на данном самолете длится минимум полгода в «очень срочном режиме». Кроме того, для них нужны соответствующие инфраструктура и логистика. Ранее издание Politico писало, что возможная отправка самолетов Киеву превратилась бы в «логистический кошмар» для союзников, поскольку для американских истребителей F-15 и F-16 нужны качественные и длинные взлетно-посадочные полосы, «которых нет на Украине». Нет, и в обозримом будущем не будет. Потому лучше дайте им автоматы - из фанеры.

По дезертирам ВСУ бьют заградотряды

По данным подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко бойцы ВСУ пытались дезертировать с позиций в районе Макеевки в ЛНР, но попали под огонь украинского же заградотряда. Не менее трех военнослужащих при этом погибли. Марочко сообщил, что возле Макеевки солдаты ВСУ пытались сбежать через реку Жеребец, но их обнаружили каратели, завязалась перестрелка, после гибели нескольких дезертиров остальные беглецы, роняя кровь пот и слезы, вернулись на позиции. Потому бежать надо не к «своим», а к «чужим» - целее будете.

Газ продолжает идти на Запад через Украину

Сергей Куприянов, представитель «Газпрома», сообщил, что прокачка российского газа через газоизмерительную станцию «Суджа» выросла на 20% по сравнению с показателем предыдущего дня. 1 февраля объем поставок составил 29,4 млн кубометров. При этом в «Газпроме» отметили, что заявка на ГИС «Сохрановка» была отклонена. С 4 января объемы поставок газа в Старый свет через незалежную не поднимались выше 38 млн кубов, а с 19 января объемы поставок держались на уровне 24-25 млн кубометров в день. При том стоит напомнить, что с 1 февраля, в соответствии с указом президента, компании, поддержавшие потолок цен на российский газ, его закупать не смогут. Баста, карапузики.

У «Моцарта» сломалась дирижерская палочка

Американская ЧВК «Моцарт», с марта прошлого года действовавшая на Украине, прекращает свою деятельность. Основатель этой частной кампании Энди Милберн заявил, что последний день работы ЧВК «Моцарт» прошел 31 января. И пояснил: «Тот факт, что имя и организация стали предметом судебного разбирательства, слишком сильно отвлекал от нашей основной миссии: обучения украинских солдат и защиты мирных жителей от опасности». Ранее стало известно, что Милберн и финансовый директор ЧВК Эндрю Бейн поссорились по поводу пожертвований. Бейн обвинил руководителя частной кампании в незаконном присвоении, растрате и неверном переводе пожертвований, поступающих «Моцарту». Ну, бабки пилить — это не «Вагнеру» противостоять. Впрочем, после смены названия американцы, возможно, продолжат натаскивать «воинов света».

Коломойский и Аваков попали под раздачу

У крестного отца Зеленского, миллиардера Коломойского и экс-главы МВД Авакова 1 февраля прошли обыски. Первого обыскивали по делу об уклонении от таможенных платежей и растрате на миллиард долларов в двух нефтяных компаниях. Ко второму нагрянули по делу о недавней катастрофе вертолета в Броварах, когда погибли 14 человек, в том числе глава МВД Монастырский и его заместители. Также обыски прошли у депутата и известного застройщика Вадима Столара, которого обвиняют в «финансировании терроризма» и у начальника Киевской налоговой инспекции Оксане Датий, которую связывают с незаконным возмещение НДС из госбюджета на 30 млрд гривен. Оперативники СБУ и Бюро экономической безопасности также посетили чиновников Минобороны и представителей ВПК незалежной. По странному стечению обстоятельств повышенная активность силовиков совпала с визитом группы ревизоров из США, которые в Киеве «изучают ситуацию с коррупцией».

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