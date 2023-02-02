Муж доволен: Лиза Арзамасова рассказала, как балует 49-летнего Авербуха

Лиза Арзамасова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Путь к сердцу мужчины лежит через желудок – и это еще раз подтвердила Елизавета Арзамасова. 27-летняя актриса рассказала, чем она покорила своего 49-летнего мужа. По словам звезды сериала «Папины дочки», она – отличная хозяйка. Лиза обожает готовить, за что постоянно получает комплименты от супруга. Илья Авербух к плите не подходит. Зато от кулинарных талантов жены он в полном восторге.

«Готовлю я. Мне нравится это занятие. Я умею делать это быстро и, как мне кажется, вкусно. Муж хвалит», - отметила Лиза в интервью «АиФ».

Артистка признается, что она – сумасшедшая мать, которая встает по первому звуку из деткой.

«И заботиться о близких я умею. Научилась вставать ночью на каждый звук из детской. Но я и раньше умела мало спать во время гастролей и переездов. А вот любви внутри стало размером с космос! Она бесконечная! И счастье ежедневного знания: я — мама этого милого, улыбчивого мальчишки», - говорит актриса.

Арзамасова сумела найти подход и к старшему сыну мужа. В браке с бывшей женой Ириной Лобачевой у Авербуха родился сын Мартин. Молодая мачеха смогла подружиться с 18-летним пасынком.

«У нас с Мартином сложились добрые, доверительные отношения», - призналась Арзамасова.

Илья Авербух и Елизавета Арзамасова поженились в декабре 2020 года. И с тех пор стали одной из самых обсуждаемых пар отечественного шоу-бизнеса. Причина – большая разница в возрасте: целых 22 года. К тому же влюбленные не афишировали своих отношений, справедливо полагая, что счастье любит тишину. Они до последнего держали новость о беременности Лизы в тайне. И решили рассказать ее, когда животик будущей мамы стал уже сильно заметен. В августе 2021 года у пары родился сын Лев.