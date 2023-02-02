Запад заговорил о полной капитуляции России: Территорию нашей страны уже пытаются делить между собой

Президент Грузии Саломе Зурабишвили расщедрилась на ультиматумы России в интервью агентству Bloomberg. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Потрясающие умения и навыки продолжают демонстрировать некоторые из наших соседей и экс-собратьев и со-сестер по Советскому Союзу. Вроде бы начинают становиться вменяемыми, здравомыслящими и т.д., но в один момент, который почему-то кажется им прекрасным, словно шлея попадает под хвост. И весь здравый смысл в один момент улетучивается туда же, под хвост.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили расщедрилась на ультиматумы России в интервью агентству Bloomberg. И обозначила ни больше, ни меньше, а условия для урегулирования российско-украинского конфликта. Условие со стороны Грузии.

- В мирное соглашение по результатам российско-украинской конфликта должен войти пункт о деоккупации грузинских территорий. Вопросы Грузии должны быть на столе, потому что никто не должен думать, что этот конфликт может быть решен без отступления России со всех оккупированных территорий, - заявила Зурабишвили и добавила, особо подчеркнув. – Не потребовав от России полного вывода войск в рамках условий капитуляции, западный мир совершит еще одну большую ошибку — такую же большую, как в 2008 и 2014 годах.

Про "ошибку" Саакашвили в 2008-м, за которую Саломе нещадно в свое время критиковала экс-президента Грузии, она почему-то на этот раз решила не говорить. Зато воспрянула со своими претензиями к России, как Ванька-встанька.

Странное заявление для дамы, закончившей аж два университета, в Париже и в Нью-Йорке. В отличие от президента Польши Дуды, осилившего только аналогичное учебное заведение в Кракове. Тот предложил Зеленскому подписать капитуляцию России в Переяславе, где в 1654 году проходила Переяславская рада, принявшая решение о переходе казаков Богдана Хмельницкого под руку русского царя.

- Я говорю: Владимир, глядя на нашу историю, как разошлись когда-то эти пути, я умоляю вас - когда вы победите Россию, когда русские придут сюда на коленях подписывать мир, тогда ведите их в Переяслав, пусть они подпишут с вами мир там, - рассказал тут Дуда о беседе с Зеленским. - Пусть перечеркнут все те годы советского и российского влияния и этот плен со времен царизма до недавнего времени, от которого вы сейчас снова обороняетесь.

Дуду понять можно, с одной стороны, фантомные боли о так и не построенной Польше "от моря до моря". С другой – желание оставить в живых как можно меньше украинцев, дабы никто не протестовал против присоединения к Польше Западной Украины. В то, что Украина победит Россию Дуда не верит, но играет свою роль до конца. В конце концов, он президент Польши, а не Незалежной. Хотя и побаивается очередного раздела, которыми Польша более всего прославилась в мировой истории. А не открытиями или завоеваниями. Дуда готов рискнуть, потому что над ним раскрыт зонтик НАТО, пусть и понимает, что за Польшу НАТО воевать не будет.

Но Зурабишвили-то куда лезет. Ведь в ее логике заявлений, Зеленский с Украиной тоже должны победить Россию с Путиным. Иначе никаких требований о "деоккупации" и возникнуть не может.

- Россия должна усвоить, где проходят ее границы, - заявила мадам президент Грузии. Мадам, я просто напомню ответ Владимира Путина на вопрос юного россиянина о том, где заканчиваются границы России: "Границы России нигде не заканчиваются". Так вот, в отношении тех, кто борзеет на Россию, ведет себя не по-дружески и выставляет претензии, это утверждение верно даже не на сто процентов, а на все двести. И таковым надо бы задуматься о последствиях своих выступлений или, на худой конец, проконсультироваться у того же Мишико Саакашвили, пока он еще жив.

А когда СВО закончится победой России (заметьте, я не говорю "если", я говорю "когда") после таких заявлений Саломе будет готова не к "деоккупации", а к тому, чтобы отдать Тифлис? Вернуть его исторической Родине?

А ведь демонстрировала все признаки вменяемости.

P.S. Кстати, более, чем уверен, что из Киева сейчас понесутся вопли и призывы в адрес Тбилиси на предмет того, что ежели хотите "деоккупацию", то немедленно открывайте против России второй фронт.