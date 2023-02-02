Порочный круг сладостей: "заедание" плохого настроения грозит настоящей депрессией

Сладости, которыми люди часто "заедают" плохое настроение, могут провоцировать настоящую депрессию Фото: Евгения ГУСЕВА

Сладости, которыми люди часто "заедают" плохое настроение, могут провоцировать настоящую депрессию, считает врач – эндокринолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, автор канала «Доктор Павлова» и книги «Обман веществ» Зухра Павлова.

- Вот как это работает. Я не раз писала в постах и в статьях, что ожирение приводит к воспалению жировой ткани. А оно, в частности, сопровождается производством большого количества провоспалительных веществ - простагландинов. Те в свою очередь блокируют работу «гормона радости» серотонина. Именно он отвечает за хорошее настроение, без него невозможно почувствовать счастье, - пишет доктор Павлова. - Получается, что все съеденные пирожные, откладываясь на талии, приводят к воспалению жировой ткани, а в конечном итоге - к блокированию серотонина.

От редакции заметим, что это похоже на своеобразный «порочный круг»: тяжелые чувства/сниженное настроение – попытка их заглушить сладкой едой – отложение жира на талии и воспалительные процессы в жировой ткани – блокировка серотонина – тяжелые чувства/сниженное настроение, а в перспективе риск перехода в состояние депрессии.

- К ожирению приводят, конечно, не только сладости, но и фастфуд, и майонез, и любая жирная пища. Но именно сладким - пирожными, мороженным, выпечкой - люди привыкли «заедать» плохое настроение. Только в результате «сладкой терапии» настроение, в конечном счете, будет падать еще больше, - продолжает Зухра Павлова.

Важно нормализовать свое питание, избавиться от воспаления, тогда вас реже будут преследовать плохое настроение и грусть, отмечает в своем посте врач.