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ЗДОРОВЬЕ2 февраля 2023 9:10

Порочный круг сладостей: "заедание" плохого настроения грозит настоящей депрессией

Эндокринолог Зухра Павлова предупредила, что "заедание" сладким плохого настроения грозит депрессией
Оксана НАРАЛЕНКОВА
Сладости, которыми люди часто "заедают" плохое настроение, могут провоцировать настоящую депрессию

Сладости, которыми люди часто "заедают" плохое настроение, могут провоцировать настоящую депрессию

Фото: Евгения ГУСЕВА

Сладости, которыми люди часто "заедают" плохое настроение, могут провоцировать настоящую депрессию, считает врач – эндокринолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, автор канала «Доктор Павлова» и книги «Обман веществ» Зухра Павлова.

- Вот как это работает. Я не раз писала в постах и в статьях, что ожирение приводит к воспалению жировой ткани. А оно, в частности, сопровождается производством большого количества провоспалительных веществ - простагландинов. Те в свою очередь блокируют работу «гормона радости» серотонина. Именно он отвечает за хорошее настроение, без него невозможно почувствовать счастье, - пишет доктор Павлова. - Получается, что все съеденные пирожные, откладываясь на талии, приводят к воспалению жировой ткани, а в конечном итоге - к блокированию серотонина.

От редакции заметим, что это похоже на своеобразный «порочный круг»: тяжелые чувства/сниженное настроение – попытка их заглушить сладкой едой – отложение жира на талии и воспалительные процессы в жировой ткани – блокировка серотонина – тяжелые чувства/сниженное настроение, а в перспективе риск перехода в состояние депрессии.

- К ожирению приводят, конечно, не только сладости, но и фастфуд, и майонез, и любая жирная пища. Но именно сладким - пирожными, мороженным, выпечкой - люди привыкли «заедать» плохое настроение. Только в результате «сладкой терапии» настроение, в конечном счете, будет падать еще больше, - продолжает Зухра Павлова.

Важно нормализовать свое питание, избавиться от воспаления, тогда вас реже будут преследовать плохое настроение и грусть, отмечает в своем посте врач.

Красота и здоровье