С Филиппа Киркорова через суд требуют 1 млн рублей за "бесовские" пляски на кресте

На Филиппа Киркорова написали 19 томов жалоб за осквернение креста во время концерта Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Спустя девять месяцев после возмутившего публику номера на песню "Мария Магдалена" во время юбилейного шоу Филиппа Киркорова в Кремле певцу все-таки придется ответить за свою выходку. За осквернение креста и оскорбление чувств верующих с поп-короля требуют 1 миллион рублей: соответствующий иск 31 января поступил в Таганский районный суд Москвы.

- В конце апреля, выступая на своем сольном концерте, Киркоров совершил акт глумления над главной христианской ценностью, устроив танцы на опрокинутом кресте, - объяснил автор иска Михаил Феодориди, как он сам себя называет - юрист, аналитик и общественный деятель из Ессентуков. - Все это сопровождалось появлением декораций с бесовскими харями и напоминало обряд, похожий на приношение креста в жертву. И это не единичный случай. В последнее время стало модно хайповать на православии, осквернять святыни, оскорблять священников. Одни катаются на скейтах в виде крестов, другие выпускают футболки с перечеркнутой Богородицей - идет целенаправленная атака на нашу веру, духовность, культуру.

Вот и решил юрист-общественник положить конец этим непотребствам, устроив, как он выразился, "публичную порку" Филиппу Киркорову. При этом взыскать миллион он не слишком-то надеется: в российских судах нет практики присуждать столь крупные суммы за моральные страдания. Но наказать артиста рублём все-таки можно.

- Надо реагировать жестко, чтобы эти люди, потеряв деньги и репутацию, задумались, - рассудил Феодориди. - Мы хотим создать прецедент возмещения морального вреда за акт глумления. Даже если мы взыщем 10 тысяч рублей, используя наш опыт, в суд могут обратиться и другие верующие. Если 10 тысяч человек подадут такой же иск, это уже будет миллиард рублей. Можно обанкротить Филиппа Киркорова! Чтобы другим неповадно было.

Наберется ли столько последователей у православного активиста? Не исключено. Ведь он уверяет, что на Филиппа Бедросовича со всей страны написали жалоб на 19 томов.

На Филиппа Киркорова написали жалоб на 19 томов. Фото: Михаил Феодориди. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Кроме гражданского иска в суд, я также подал заявление в правоохранительные органы с требованием привлечь Киркорова к уголовной ответственности за оскорбление чувств верующих, - отметил общественник. - И хотя полиция вынесла отказ, на днях я зашел в отдел и увидел, что материал проверки по Киркорову насчитывает 19 томов. На 99% это обращения граждан со всей России в различные правоохранительные органы по факту глумления над крестом. При этом самого Киркорова даже не опрашивали!

Между тем, адвокаты певца уверены, что все потуги активистов не будут иметь никаких последствий. Так, Александр Добровинский назвал предстоящий суд и миллионный иск к Филиппу Киркорову "жалкой попыткой ввести запрет на его творчество".