Американский спецназ сбежал с передовой в киевские стриптиз-клубы. Как ЧВК «Моцарт» потерпела оглушительное поражение на Украине

Эндрю Милбёрн, один из боссов американской частной военной компании «Моцарт»

«Моцарт» появился в марте 2022 года. Его основатели - отставной полковник морской пехоты США Эндрю Милберн, воевавший в Ираке, Сомали и Афганистане и с тех пор страдающий от запоев, и тоже морпех Энди Бейн. Зарегистрировали компанию, как благотворительную организацию с ограниченной ответственностью. Тут все просто - гражданам США запрещено воевать за границей в качестве наёмников, если государство не вступило в войну официально, а вот выступать в качестве военных инструкторов и оказывать «гуманитарную поддержку» - на здоровье. Под этой вывеской «моцарты» и заработали, собрав на родине изрядную сумму пожертвований и сняв шикарный офис в Киеве.

Точное число наёмников, которое удалось привлечь в группу, неизвестно. Упоминается лишь, что их было «более полусотни». Ежемесячные расходы составляли около 170 тысяч долларов. Потом, правда, выяснилось, из перепалок поссорившихся партнёров, опубликованных в подкастах и соцсетях и попавших в американские газеты, что немалая часть денег была потрачена на алкоголь и стриптиз-клубы.

Ещё в октябре журналист The New York Times Джеффри Геттлман писал о «Моцарте» восхищённое:

«Господин Милберн и его сотрудники, в основном бывшие солдаты спецназа, делают все, от спасения мирных жителей на линии огня… Они руководствуются тем же проукраинским духом, который поднял желто-голубые флаги над западным миром…»

А вот уже 1 февраля в газете вышел новый репортаж того же автора, гораздо более унылый: «Ребята, группа Моцарта мертва», - заявляет Милберн.

Милберн говорит, что людьми, которых он нанял, было нелегко управлять - многие из них были ветеранами боевых действий, они боролись с посттравматическим синдромом и пьянством, тянулись к киевским стриптиз-клубам, барам и онлайн-знакомствам.

«Было много ругательств, много распутства, много вещей, о которых не стоит рассказывать», — признаётся один из наёмников «Моцарта».

Распутство и пьянство оказалось делом недешёвым. По информации газеты The Intercept, финансовый директор и владелец 51% компании «Моцарт» Энди Бейн подал иск к Милберну на 5 миллионов долларов, обвинив того в финансовых махинациях, сексуальных домогательствах, краже со взломом, попытке взяточничества и угрозах. А еще Бейн заметил, что Милберн, находясь в нетрезвом состоянии, отпускал уничижительные комментарии в адрес высшего руководства Украины, «а своей собаке позволял мочиться в арендованной квартире».

Милберн в долгу не остался и ответил бывшему партнёру в соцсетях. Заявил, что это именно Бейн был замешан в финансовых спекуляциях и сексуальных домогательствах. И вообще «инвестировал в Россию», что в нынешних условиях является обвинением похуже домогательств. По словам Милберна, его партнер пытался продать компанию «Моцарт» талибам.

Больше того, в одном из подкастов порядком уставший от ссор и алкоголя Милберн заявил, что Украина - это коррумпированное, испорченное общество: «У меня к сумке привязан украинский флаг, но я не говорю: «Боже мой, Украина такая классная», потому что понимаю, что Украиной правит множество долбаных людей».

Моцарт умер. А да здравствует ли что-то другое? Скорее всего, да. Несмотря на провал, сейчас Милберн арендовал новый офис в Киеве и говорит, что собирается возродить компанию под новым названием и рассылает электронные письма в поисках пожертвований.