Агентство стратегических инициатив оценило туристический потенциал Иркутской ГЭС

Что в первую очередь интересует человека, который посетил мощное промышленное предприятие? Правильно – впечатления. Захватывающие дух виды, интересные истории, уникальная техника. Все это имеется на Иркутской ГЭС Фото: Shutterstock

Крупные промышленные объекты – это история не только про крупные инвестиции, прибыль и социальную ответственность. Зачастую они становятся культурным достоянием региона – местом притяжения населения и туристов. Таким местом стала и Иркутская ГЭС. Станция компании Эн+ участвует в акселерационной программе Агентства стратегических инициатив (АСИ) по развитию промышленного туризма «Открытая промышленность». Эксперты осмотрели ГЭС, оценив ее высокий потенциал для экскурсий.

Напомним, в конце 2022 года команда Иркутской области вошла в топ-20 регионов и стала участником II Всероссийского акселератора по промышленному туризму «Открытая промышленность», организаторами которого выступают Агентство стратегических инициатив, РАНХиГС при президенте России и федеральное Министерство промышленности и торговли. Свои проекты представят 10 крупных предприятий региона.

ТОЧКА ПРИТЯЖЕНИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ И ТУРИСТОВ

Что в первую очередь интересует человека, который посетил мощное промышленное предприятие? Правильно – впечатления. Захватывающие дух виды, интересные истории, уникальная техника. Все это имеется на Иркутской ГЭС.

…Брызги, мощь, необъятные просторы! Это один из тех случаев, когда человеку на самом деле удалось «приручить» природную стихию.

Руководство станции провело экспертов АСИ по тем местам, где получаются самые эффектные снимки. Маршрут удобен тем, что находится в черте города. Его участникам показали насыпь плотины, площадки, с которых открывается вид на верхний и нижний бьефы, а также обновленный сквер Гидростроителей.

Посетителям станции будут интересны принципы работы, характеристики и факты из ее истории, считают в АСИ. Приведем лишь несколько. Так, при закладке первого куба бетона в основание плотины начальник строительства Андрей Бочкин бросил туда свои золотые часы. Так сказать, на удачу. Мощность ГЭС поддерживается 6212 часов в год, что является мировым рекордом. Вода Ангары кристально чиста и деминерализована, поэтому ее даже можно заливать в аккумуляторы.

Сейчас на Иркутской ГЭС, как и на других станциях Ангаро-Енисейского каскада, Эн+ проводит масштабную модернизацию. Так компания повышает надежность объектов, а процесс выработки электроэнергии становится еще более экологичным.

«Иркутская область ассоциируется с Байкалом. Но важно понимать, для чего еще туристы приезжаю в город. И ответить на важный вопрос, чем с точки зрения промышленного туризма местные предприятия могут привлечь гостей. В первую очередь это Иркутская ГЭС. Она уникальна сама по себе и должна стать точкой притяжения для туристов», - отметила разработчик методологии развития промтуризма Наталья Кисельникова.

МАСШТАБ И ВЕЛИЧИЕ

Справедливости ради скажем, что гидроэлектростанции Ангаро-Енисейского каскада уже давно прославились. Эн+ регулярно проводит экскурсии и различные мероприятия, причем в самых нестандартных форматах: например, на открытой площадке Красноярской ГЭС однажды выступал Сибирский юношеский оркестр. На фоне открытых затворов гидроэлектростанции они исполнили «Грустный вальс» композитора Яна Сибелиуса.

На Красноярской ГЭС уже давно работают виртуальные экскурсии. Во время 3D-посещения можно увидеть машинный зал с гидроагрегатами, пройти по нижнему бьефу и встать на водораздельный пирс плотины.

Нередко туристы, эксперты и местные жители посещают ГЭС лично. Например, в конце февраля руководство Иркутской гидроэлектростанции организовало экскурсию для представителей архитектурного сообщества. Большое впечатление на гостей произвела архитектура 1950 - 1960 годов, которые принято считать временем становления и развития гидроэнергетики в Сибири. В том числе художественное панно и стилизованные настенные фонари.

«Для нас как для архитекторов, особенно ценна возможность побывать на гидроэнергетическом объекте, который заложил основу индустриального развития Иркутска. Иркутскую ГЭС необходимо включить в цепочку рекреационных территорий, - отметила директор агентства развития территорий «Градостроительная школа» Алиса Козак. - Опросы показывают, что плотина – это один из популярных городских маршрутов. Иркутяне всех возрастов выбирают ее как безопасное и открытое общественное пространство».

Весной 2022 года Эн+ показала блогерам Усть-Илимскую и Братскую гидроэлектростанции – крупнейшие ГЭС Сибири. Оба предприятия можно считать знаковыми для региона. Масштаб и величие этих сооружений впечатляет. Блогеры даже отметили, что ГЭС занимают «отдельное место в сердечке» жителей близлежащих городов.

«Проезжать мимо это, конечно, здорово, но очутиться внутри - незабываемо», - отмечала Елизавета Сибилева.

Особо отметим, что ГЭС, особенно такие крупные – это уникальные явления в истории мировой гидроэнергетики. Многие подобные объекты закрыты для посещения. Но руководство основанной Олегом Дерипаской компании не считает правильным скрывать такие жемчужины. Тем более, что именно такие объекты могут служить точками притяжения для туристов в Сибири.