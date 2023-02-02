Выдачу загранпаспортов нового вида могут восстановить через месяц после обновления техники

Загран нового образца содержит чип с биометрическими данными владельца - изображением его лица и отпечатками пальцев. Фото: Татьяна Коркина

«Прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца с электронным носителем временно приостановлен со 2 февраля». Такое заявление сегодня появилось на портале Госуслуг.

Сразу успокаиваем: речь идет о чисто технических сложностях. И вообще, проблемы с оформлением биометрических загранпаспортов (они же «нового образца») начались не сегодня. Уже несколько дней назад многих россиян, которые пытались подать заявление на загран через Госуслуги, система предупреждала: «по технической причине, сложившейся на Московской печатной фабрике АО «Гознак», оформление и выдача заграничных паспортов нового поколения территориальными органами МВД России приостановлено предварительно до второй половины марта 2023 года». Причем, проблема с выдачей была во всех регионах, исключая Москву. Со 2 февраля это касается всех россиян, и жителей столицы в том числе.

- Дело в нехватке чипов, которые используются в паспортах нового образца, - однозначно сказал адвокат Андрей Некрасов. - Уже не в первый раз такая проблема.

Действительно, подобная ситуация была в прошлом году в конце августа. Тогда выдачу приостановили примерно на месяц — тоже из-за нехватки чипов.

Но санкции тут ни при чем: с 2013 года в загранпаспортах нового образца используются чипы производства подмосковного АО «Микрон». Просто спрос на загранпаспорта оказался слишком велик - приближается высокий туристический сезон, Россия вновь налаживает авиасообщение с разными странами. Как сообщили в Гознаке, нужно произвести «перенастройку оборудования и оптимизировать технологические процессы для того, чтобы в будущем соответствовать возросшему спросу на обсуждаемые микросхемы». Иными словами, чтобы увеличить объемы выпуска чипов, производство придется временно остановить.

- На данный момент в связи с существенно возросшим спросом корректируем графики поставок, работаем в усиленном режиме, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе АО «Микрон».

Что же делать россиянам, которым именно сейчас нужно получить загранпаспорт? Ответ прост: оформлять загран старого образца. Он без чипа, никаких проблем с выдачей этих документов нет.

- Все страны принимают российские обычные пятилетние паспорта. Эти паспорта имеют такую же юридическую силу как и биометрические. Поэтому никакой трагедии нет, - сказал в эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2FM) вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчан.

СРАВНИМ

Чем отличается «новый» загран от «старого»

- Срок действия. У паспорта нового образца — 10 лет, у заграна старого образца — 5 лет.

- Биометрия. Загран нового образца содержит чип с биометрическими данными владельца - изображением его лица и отпечатками пальцев. Старые загранпаспорта — без биометрии.

- Размер госпошлины. За загран старого образца нужно заплатить госпошлину в 2 000 рублей для взрослого и 1 000 рублей для ребенка. Паспорт нового образца — 5 000 рублей для взрослого и 2 500 рублей для ребенка.

- Фото. Для нового образца сфотографируют в отделении МВД, при оформлении «старого» заграна нужны готовые снимки.