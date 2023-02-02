Россия бросила на Украину боевых роботов. Они будут уничтожать западные "Леопарды" и "Абрамсы"

В зону спецоперации прибыли российские боевые роботы "Маркер"

На Донбасс отправили российские робототехнические платформ «Маркер». Они пройдут там испытание в условиях реальных боевых действий.

Специалисты планируют отработать с роботами алгоритмы ведения боя в составе группы», - заявляют эксперты.

Как стало известно KP.RU, зоне специальной военной операции пройдут испытания сразу две версии «Маркера». Один из них выполняет разведывательные миссии, а другой - ударные.

Одной из главных боевых задач «Маркера» - выявление и уничтожение ракетами танков Абрамс и Леопард, за которые в наших войсках уже назначены многомиллионные премии. Выходит, что у наших военнослужащих на поле боя появятся помощники - бездушные конкуренты. И такие роботы в плен националистов точно брать не будут.

Маркеры видят ночью, способны определить двигатель танка за несколько километров, в условиях радиоэлектронной борьбы противника самостоятельно подобраться к нему и поразить. Кроме того, такая боевая машина может находиться в авангарде и корректировать артиллерию и авиацию.

В западных СМИ российские противотанковые беспилотные роботы «Маркер» назвали «убийцами танков».

Известно, что платформу "Маркер" планируется сделать универсальной для наземных боевых роботов. Они будут переносить на себе различное вооружение.

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