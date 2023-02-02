Врачи смогут "слышать" глухонемых людей: как компьютер заменит язык жестов

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В лаборатории речевых и многомодальных интерфейсов Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН изобрели технологию, которая позволяет врачам понять глухонемых людей. Работает она по принципу переводчика с иностранных языков. Видеокамера ловит и распознает язык жестов, а затем на экране отображается текстовой вариант того, что человек сказал. Работа идет в режиме реального времени. Есть возможность и озвучить текст, причем использовать для этого можно несколько голосов.

Как сообщает агентство ТАСС, особая сложность при разработке такого переводчика состояла в том, что на языке жестов люди тоже могут говорить с акцентом, как и на обычном русском, или использовать нелитературные слова. Жесты могут отличаться у мужчин и женщин, людей разного возраста и из разных регионов. Однако точности перевода удалось добиться высокой, с попаданием в 90%. Тут невольно пожалеешь, что нет специальной программы распознавания врачебного почерка. Иногда понять назначения бывает непросто.

Каким образом новая программа дойдет до врачей, пока не ясно. Запрос же на разработку поступил от организации для реабилитации глухих людей. Запланировать поход к врачу вместе с переводчиком с языка жестов бывает сложно из-за высокого спроса на такую форму работы и нехватки специалистов. По данным ВОЗ, более 5 % населения планеты страдают от частичной или полной глухоты, включая 34 млн детей.

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