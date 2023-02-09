Интервью с основателем агентства знакомств современного формата Аврелиан

Вячеслав Игоревич Шумилин автор и создатель проекта

Главный офис агентства расположен в Дубае. Руководитель проекта Вячеслав Шумилин собрал вокруг себя команду соотечественников, проживающих за границей, и создал уникальный формат агентства знакомств, аналога которому еще не было в России. Чем же отличается его проект от множества подобных проектов, уже существующих и предоставляющих свои услуги на территории РФ? Давайте разберемся. Вячеслав согласился ответить на несколько вопросов и рассказать подробнее о тонкостях dating-бизнеса.

На сегодняшний день в сфере знакомств лидируют всем известные сайты и приложения. У них миллионы пользователей и одна общая беда на всех - отсутствие контроля и комфорта для ищущих свою вторую половинку. Фейковые анкеты, подставные аккаунты, обман и бесконечное количество времени на безрезультатные попытки познакомиться с реальным человеком со схожими взглядами на жизнь. С брачными агентствами ситуация не лучше. Системы поиска и отбора устарели. Обычно такие организации берут в свою базу каждого первого встречного. Серьезный взрослый человек едва ли захочет связываться с подобным агентством. И прочие “сайты”, где мужчинам предлагают услуги легкомысленных девушек, которые максимум - ищут финансовую выгоду от встреч.

Вячеслав, руководитель проекта, проанализировав все боли аудитории, создал премиальное агентство знакомств, где не нужно опасаться обмана и часами листать анкеты. Ориентируется проект на успешных мужчин и целеустремленных девушек, которые ищут крепкие отношения и четко понимают, чего они хотят от партнера. Одно из особенностей агентства - предоставление качественных услуг и строгий отбор. Информация о клиентах хранится в закрытой базе, к которой имеют доступ только сотрудники организации. Не нужно опасаться осуждения со стороны случайных знакомых, наткнувшихся на вашу анкету в приложении или на сайте. Менеджеры сами подбирают варианты для клиентов в соответствиями с запросами. А также гарантируют качественную обратную связь, тем самым сильно сокращая время поиска для клиента.

Агентство пропагандирует индивидуальный подход, но и за свои услуги предлагает не копеечный ценник. Правда, только для мужчин. Руководство объясняет такую избирательность тем, что на этапе платежа отсеиваются те клиенты-мужчины, которые настроены несерьезно. Как утверждают сотрудники проекта, показатель успешности сильной половины человечества - уровень дохода и способность обеспечить своих близких комфортом. Следовательно, для агентства нецелесообразно работать и предоставлять услуги тем, кто не стремится к успеху и не работает над собой. Также агентство гарантирует мужчинам стопроцентный возврат денежных средств в случае, если их никто не заинтересует.

Сотрудницы агентства

Для девушек тоже есть свои критерии отбора. Менеджеры, которые проводят интервью в офисе в МоскваСити, довольно строго оценивают кандидаток. Как минимум, чтобы не тратить время ищущих мужчин. Современная реальность диктует свои условия, но некоторые понятия вечны. Не секрет, что первое, на что обращает внимание мужчина, когда знакомится с девушкой - это ее красота. Не менее важны для коннекта - ум и глубокий внутренний мир. Поэтому самые важные критерии отбора для прекрасной половины клиентов - ухоженность, эрудированность и наличие моральных принципов. Также организация гарантирует честность. Во время интервью будет проверяться информация о возрасте клиенток. А фотографии, добавленные в анкету, останутся необработанными, без ретуши и фотошопа.

Таким образом, агентство предоставляет возможность для мужчины познакомится с реальной, честной девушкой, которая не скрывает свой возраст. И не прячет лицо за инстаграмными масками. Девушки же могут подыскать себе серьезно настроенного партнера, способного обеспечить себя и свою будущую семью.

Агентство также предоставляет гарантии для своих клиентов. Конфиденциальность, обратную связь на всех этапах знакомства и экологичную атмосферу общения. Именно такой подход отличает Аврелиан от всех подобных организаций в России. Строгий кастинг обеспечит клиентам агентства выбор из достойных и серьезно настроенных партнеров. А правила общения с кандидатами - премиальный уровень сервиса и услуг. При несоблюдении этикета, нарушении личных границ и банальной агрессии со стороны клиента во время общений или свиданий, агентство прекращает с ним сотрудничество навсегда.

Обратиться в агентство можно, посетив официальный сайт https://aurelian.ru/. Там же содержится подробная информация о проекте и юридические данные руководства.

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