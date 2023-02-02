Исследование: более 80% компаний малого бизнеса справились с ограничениями поставок материалов и товаров

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Исследование показало, что большинство опрошенных компаний (81%) преодолели сложности с прекращением поставок материалов и товаров.

В числе мер господдержки, которые приносят наибольшую пользу для бизнеса, предприниматели отметили специальные налоговые режимы (51%), предоставление льготного кредитования (42%). Программы льготного кредитования с господдержкой доступны бизнесу в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который курирует Первый вице-премьер Андрей Белоусов.

«Минэкономразвития — крупнейший оператор государственных программ развития малого и среднего бизнеса. Программы включают весь спектр финансовой, консультационной и образовательной поддержки. Также Минэком сформирована региональная инфраструктура поддержки бизнеса. Совместная работа с крупными компаниями и банками позволяет консолидировать возможности в реализации мероприятий для бизнеса. Так в 2022 году по крупнейшей банковской программе с господдержкой «1764» предприниматели получили 53 тыс. кредитов на общую сумму 507,6 млрд рублей, из них в Сбербанке 33,3 тысячи кредитов на сумму 204,2 млрд рублей. Совмещение исследовательских возможностей и данных также помогает расширять и донастраивать меры поддержки бизнеса», — пояснила заместитель Министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

От банков и иных компаний, согласно исследованию, бизнес ожидает кредитов по льготным ставкам (60%), льготной рекламной поддержки (44%), помощи в выходе на новые рынки (33%), кредитных каникул и отсрочек платежей (32%), обучений бизнес-планированию (31%), IT-решений для организации и ведения бизнеса (29%).

Среди самозанятых самыми популярными сферами деятельности по итогам опроса стали услуги, где требуется личное взаимодействие между исполнителем и заказчиком (строительство, ремонт, красота, перевозка грузов и др.) Таких самозанятых 73%. Около трети (26%) заняты в услугах дистанционного формата (дизайн, образование, IT, маркетинговые, юридические и финансовые услуги и др.)

Чаще регистрируют официальную самозанятость женщины, молодые люди (18−30 лет), люди с высшим образованием, а также жители городов-миллионников. Реже — более возрастные (41–60 лет) и менее квалифицированные работники (со средним образованием), проживающие в посёлках городского типа и сёлах.

Информацию о доступных мерах поддержки предприниматели и самозанятые всех регионов страны могут получить в центрах «Мой бизнес» и на цифровой платформе мсп.рф.