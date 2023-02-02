Россияне рассказали, какую версию гибели туристов на перевале Дятлова считают правильной

2 февраля отмечается годовщина гибели группы Дятлова на перевале.

2 февраля отмечается годовщина гибели группы Дятлова на перевале. 64 года назад ночью трагически погибли 9 человек, при этом причина их смерти до сих пор остается загадкой. Уже несколько десятилетий специалисты самых отраслей продолжают гадать и выдвигать теории, что могло заставить молодых людей посреди ночи разрезать свою палатку изнутри и полураздетыми броситься на мороз. Позже спасательная группа нашла их изувеченные тела в разных местах, вдалеке от палатки.

В этот день сайт KP.RU провел опрос и узнал, в какую из существующих версий этого трагедии верят россияне. И как оказалось, половина, списывает все на стихию. Так, треть респондентов говорят, что, по всей видимости, на палатку сошла лавина и несчастные путешественники бежали в надежде укрыться от снега, но никому из них это не удалось.

Еще 12% отмечают, что группа могла попасть в сильнейший ураган, порывы ветра были столь сильны, что могли не только сбить с ног человека, но и отнести его не десятки метров.

3% россиян склоняются к версии, что несчастные туристы стали жертвами медведя-шатуна, который набрел на группу людей и расправился с ними со всеми.

Другая группа участников опроса выразили уверенность, что в гибели молодежи виновата вовсе не погода или природа, а люди. При этом большая часть этой категории верят в неудачные испытания ракеты или какого-то оружия. За этот вариант проголосовали 29% россиян. 8% полагают, что с туристами могли расправиться местные манси за то, что путешественники осквернили их святилище.

3% думают, что молодежь могла погибнуть от рук беглых зеков, еще 2% - от рук американских шпионов.

6% также считают, что в трагедии замешаны люди, но не уточняют какие. Респонденты думают, что группа не просто отправилась в поход, а выполняла какое-то задание, но в какой-то момент что-то могло пойти не по плану.

И наконец, третья категория опрошенных склоняется к мистическим версиям. Так, 4% верят в агрессию НЛО, а еще 2% - в нападение снежного человека.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях. Участие в исследовании приняли 10,6 тысячи человек.

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