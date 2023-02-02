В "Кавказской пленнице" снимались орлы и настоящий медведь: как проходили съемки одного из лучших фильмов Леонида Гайдая

14 января 1967 года фильм «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» получил разрешение к показу. В апреле картина вышла на экраны кинотеатров СССР. Фото: кадр из фильма

После успеха «Самогонщиков» и «Операции «Ы» Леонид Гайдай вместе со сценаристами Яковом Костюковским и Морисом Слободским решил продолжить приключения Шурика и его «оппонентов» Труса, Балбеса и Бывалого. В сценарной заявке будущий фильм назывался «Шурик в горах». Худсовет творческого объединения «Луч», которым руководил легендарный советский режиссер Иван Пырьев, идею (как сказали бы сейчас) триквела поддержали.

Актерский состав главных персонажей не изменился: в роли скромного Шурика - Александр Демьяненко. На веселую троицу - Георгий Вицин, Юрий Никулин, Евгений Моргунов.

Возникли сложности с поиском главной героини - студентки, комсомолки, спортсменки и просто красавицы Нины. На эту роль отсмотрели более 500 актрис. Среди них были известные. Только десять из них дошли до финальных кинопроб, среди них - Марианна Вертинская, Лариса Голубкина, Наталья Кустинская, Наталья Селезнева, Жанна Болотова...

Каждая по-своему была хороша, но Леонида Гайдая что-то не устраивало. По его мнению, Вертинская переигрывала, было много в ней театральности. Селезнева «поднадоела» ему. После успеха «Операция «Ы» Гайдай искал новое лицо. Чем-то не устроила и Лариса Голубкина. Режиссер искал девушку, которая сразу же обратит на себя внимание. Его ассистентка увидела именно такую на съемках в Одессе. Это была красавица Наталья Варлей. В то время юная цирковая гимнастка снималась в дебютной работе режиссера Георгия Юнгвальда-Хилькевича - в фантастической комедии «Формула радуги». В эпизоде она сыграла медсестру. Увидев Варлей, Гайдай сразу же её утвердил: именно то, что нужно.

По замыслу автора эксцентрической комедии, в фильме будут погони на автомобилях, купание в ледяной горной реке, скачки на конях, игра со смертью над пропастью. Для этих задач эквилибристка Варлей подходила идеально. Было решено, что артистка цирка сможет выполнять головокружительные трюки без дублера.

Примерно так и было. Как позже рассказывала Наталья Варлей, она прыгала со скалы в ледяную воду, мчалась на машине, однажды едва не сбила оператора. В другой раз сама свалились с коня. Но ей было тогда всего 19, она не задумывалась о риске. Зато экстрим и пережитые эмоции остались на пленке. И поэтому тоже фильм получился столь захватывающим.

Роль заведующего райкомхозом товарища Саахова была написана на Владимира Этуша. До этого Этуш уже сыграл «лицо кавказской национальности». Он виртуозно перевоплотился в азербайджанца в картине «Время летних отпусков».

На роль Джабраила (дядя Нины), которого в итоге сыграл Фрунзик Мкртчян, пробовались Михаил Глузский и Спартак Мишулин. Они эти пробы не прошли. Но Глузский все же сыграл администратора гостиницы.

Леонид Гайдай ни за что бы не стал снимать «Кавказскую пленницу» без Юрия Никулина. Но его участие в картине несколько раз было под угрозой срыва. Никулин был ведущим артистом Московского цирка, с которым часто выезжал на гастроли, в том числе за рубеж. Выдернуть его несколько месяцев на съемки было очень сложно. Производственный график «Кавказской пленницы» строился под него. За то, что «Мосфильм» отвлекал Никулина от его основной работы в цирке, киностудия платила Союзгосцирку неустойку – в размере «плановой прибыли циркового номера артистов Ю.Никулина, Т.Никулиной и М.И.Шуйдина». И все равно возникло немалые трудностей из-за занятости Никулина: съемки фильма начались досрочно - в апреле 1966 года. Сперва они проходили в павильонах Мосфильма. Ну а 1 июня 1966 года творческая экспедиция приехала в Алушту и разместилась в гостинице «Черноморская».

Съемки проходили в Алуште, Симферополе, в селе Лучистом, в Долине приведений, где снимался один из центральных эпизодов фильма – погоня. Работа в Крыму началась без Никулина: в то время он был в Японии, участвовал в фильме «Маленький беглец». Пришлось снимать сцены без Балбеса, либо замещать Никулина дублером, что вызывало большие неудобства. В середине лета Юрий Владимирович присоединился к киногруппе. Отсняв Крымскую натуру, группа переехала на Кавказ в Красную поляну, где провела сложные натурные съёмки бурной горной реки.

Помимо артистов, в съёмках участвовали животные: 2 осла, 2 орла, медведь и 25 птиц… С ними работали дрессировщики.

В декабре 1966 года фильм «Кавказская пленница» был представлен худсовету объединения «Луч». Всех участников очень хвалили:

«Режиссеру Леониду Гайдаю и артисту Владимиру Этушу удалось создать сатирический образ большой силы. Саахов – безусловная удача картины.

Отлично сыграли свои роли и другие исполнители.… Как всегда забавна знаменитая троица.… Особо следует сказать о режиссерском почерке Гайдая. Изобретательность, остроумный комедийный ход в разработке сюжетных ситуаций, неожиданность трюков, всегда оправданная внутренней логикой действия, - таковы отличительные свойства дарования Леонида Гайдая».

14 января 1967 года фильм «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» получил разрешение к показу. В апреле картина вышла на экраны кинотеатров СССР. До конца года ее посмотрели 76 миллионов зрителей. Фильм занял первое место в прокате.