Горькая правда: 30 лет назад президент США предлагал присоединить Крым к России и признавал национализм на Украине

Егор Гайдар и Джордж Буш на переговорах в Вашингтоне, 1992 год. Фото: gaidar.org

О референдуме в Крыму между верхами России и США, как оказалось, шли разговоры еще в 1992 году. И тогда американский президент Джордж Буш (старший) был уверен, что в бюллетенях для голосования крымчан будет строчка о присоединении полуострова к России. А как же иначе?

Спустя 30 лет архив национальной безопасности США обнародовал стенограмму этих переговоров. Он прошли в Вашингтоне между Джорджем Бушем и первым заместителем председателя правительства России реформатором Егором Гайдаром. На встрече присутствовал и посол России в США Владимир Лукин.

Буш был сильно озабочен отношениями России и Украины после распада СССР. В первую очередь — из-за советского ядерного оружия. Киев не горел желанием передавать свою часть атомного наследия Москве.

Разногласия двух крупнейших республик бывшего СССР подогревал и Крымский вопрос.

Вероятность отделения Крыма от Украины стояла в 1992 году в полный рост. На полуострове был уже назначен референдум о выходе из-под власти Киева.

«Есть проблемы с Украиной, конечно, - подтвердил Бушу Гайдар. - Но мы не боимся югославского сценария в российско-украинских отношениях».

Российский реформатор рассказал американскому президенту, что с экономикой у Украины все плохо «Хуже, чем у нас (в России. - Ред.), - оценил Гайдар. - Они медлят с реформами.»

Но главной проблемой Украины уже тогда был, конечно, национализм.

«Есть очень серьезная напряженность между Западной Украиной и Киевом, - говорил Гайдар Бушу. - Есть также проблемы с русскоязычной Украиной».

Лукин дал этому свой комментарий: «люди (на Западе. - Ред.) переоценивают национальные проблемы в России и недооценивают их на Украине...» Посол пояснил, что Россия на 83% состоит из русских. А на Украине нет такой монолитности, там очень большая часть русского населения.

Владимир Лукин в 1993 году. Фото: Христофоров Валерий/Фотохроника ТАСС

Гайдар добавил, что жители Крыма вовсе в основном русские.

Ситуация обострялась тем, что настроения на полуострове были пророссийские, на отделение Крыма от Украины.

«С Крымом будет трудно что-либо сделать, - констатировал Лукин. - 5 мая Верховный совет Крыма соберется рассматривать вопрос о проведении референдума. Они почти наверняка решать референдум проводить с вопросом, быть независимыми или остаться в Украине. Похоже, что сам референдум состоится в августе, хотя было бы лучше его отложить».

Президент США тут же живо заинтересовался Крымом. И начал предполагать - каким будет бюллетень для голосования. По его мнению, в нем должны были быть 3 варианта ответа:

- сохранение в составе Украины,

- объявление о независимости от Киева,

- присоединение полуострова к России.

«Присоединения к России нет среди вариантов,» - то ли обнадежил, то ли огорчил Буша Лукин. И рассказал, что в бюллетене будет лишь 2 варианта ответа:

- сохранение в составе Украины,

- присоединение к СНГ как независимая республика.

Буш был удивлен, но не стал ни настаивать на графе «присоединение к России», ни вообще комментировать будущее Крыма.

Президент США попросил лишь передать привет Борису Ельцину.

А Верховный совет Крыма все-таки принял 5 мая Акт о государственной независимости, который выносился на референдум — в августе 1992-го. И все бы в судьбе крымчан могло бы произойти уже тогда. Но референдум так и не состоялся. Верховная Рада Украины признала этот акт неконституционным. И парламент Крыма перенес референдум на неопределенный срок. В итоге полуостров так и остался Автономной Республикой в составе Украины. И вопрос с самоопределением крымчане решили только в 2014-м.

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