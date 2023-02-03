Куда исчезли дворники? Разбираемся, почему в России стало некому бороться с гололедом и сугробами

Из-за дефицита коммунальных работников многим автомобилистам в российских регионах приходится время от времени становиться «археологами». Вот так, например, выглядит утро водителя в Южно-Сахалинске. Фото: Сергей КРАСНОУХОВ/РИА Новости

А у нас во дворе есть проблемка одна.

Если смотришь в окно, то она не видна.

Но лишь выйдешь из дому – а вот и она.

По двору иду,

И пляшу на льду.

А потом лежу,

В облака гляжу.

Примерно так выглядит моя прогулка с собакой в последние недели (ну разве что до последних двух строчек обычно не доходит). Чтобы дойти до лесопарка, надо преодолеть несколько дворов. В лесопарке хоть дорожку песком посыпают, а во дворах — каток. А перед этим мы столь же героически преодолевали сугробы. И ладно у меня еще неплохая физическая подготовка. А на пожилых людей, хватающихся для опоры за деревья, смотреть страшно.

Раньше так не было: часов с шести утра было слышно, как дворник под окном скребет лопатой. Соседи строят конспирологические версии, куда подевались мигранты, ранее успешно помогавшие поднимать российское ЖКХ. Да и дворников славянской внешности тоже не видно...

ВСЕ УШЛИ В КУРЬЕРЫ

- В Москве еще относительно хорошо. В столице делается все возможное дляавтоматизации уборки, в этом году было закуплено дополнительно большое количество техники. И многие работы софинансируются из городского бюджета. Поэтому хотя бы то, что можно почистить без ручного труда, тут чистится, - говорит зампредседателя комитета Государственной Думы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Что есть, то есть: в Москве городские власти за последние годы смогли наладить систему уборки улиц.

- В других регионах, где нет таких возможностей, все значительно хуже, - констатирует Светлана Разворотнева.

С дворниками, как и с другими низовыми кадрами ЖКХ, проблемы возникли не в этом году и не в прошлом - они из серии вечных. Но, как объясняет Разворотнева, эти проблемы сильно усугубились с начала пандемии, когда многие представители ближнего зарубежья уехали и не вернулись.

А если и вернулись, то не туда.

- Зарплаты в ЖКХ — ниже, чем в других отраслях. Это главная проблема и она касается всех регионов, с поправкой на местный уровень доходов в целом, - говорит Светлана Разворотнева. - В Москве, например, дворник может зарабатывать до 50 тысяч рублей (при средней зарплате по городу больше 100 тысяч, - Ред.) - я сама проверяла, это не декларация, реально столько получают. Но развозя пиццу, такие же или даже большие деньги заработать физически проще, чем когда надо целый день долбить лед ломиком. Плюс само слово «ЖКХ» у нас скорее ругательное. Это до революции дворник был уважаемой фигурой, одним из столпов порядка для местного общества. А сейчас это скорее фигура анекдотическая. И какой местный, не приезжий, до такой работы опустится? Это возможно лишь в регионах с низким уровнем жизни - там в дворники идут «свои», потому что альтернатив мало.

Тллько цифры Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Специалисты по найму при этом добавляют, что нынче не только вакансии дворников закрыть сложно.

- Не стоит забывать, что страна на пике демографического кризиса. Рабочие руки стареют, экономически активных и продуктивных трудящихся становится меньше с каждым годом, - вздыхает операционный директор HR-платформы «Рокет Ворк» Сергей Сухоставец.

По понятным причинам, на работы с наименее привлекательными условиями очередь в такой ситуации не выстраивается. Причем не только из местных, но и из мигрантов — они перетекают на освободившиеся места в сферы с условиями получше.

Даже в столице, по словам Светланы Разворотневой, в некоторых округах от трети до половины «должностей» дворников сейчас вакантные. И это, по нынешним временам, еще неплохой вариант. Например, в Ульяновске зимой на уборку тротуаров нужны 430 дворников. А работает 60.

ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ ДОЛБИТЕ

Больше всего жалоб обычно - на состояние придомовых территорий. Ведь если ты выходишь из дома и тут же валишься с ног, или тебе на голову может прилететь «сосуля» (сосулька - петерб.), то тебе уже все равно, насколько тщательно расчищены общегородские магистрали.

Отвечает за уборку двора управляющая компания, которая обслуживает дом. А оплачиваем эту ее деятельность, включая и зарплаты дворников, мы с вами — жильцы дома. Через строчку в платежке «содержание и ремонт жилья». Но туда входит и куча других расходов - уборка лестничных клеток, мелкий ремонт в подъезде, подготовка дома к зиме и проверка инженерных систем и т. п.

- Расходы управляющих компаний — очень непрозрачные, это отдельная проблема. В масштабах страны понять, сколько и на что они тратят, вообще невозможно. Но это не отменяет другую проблему: если компания небольшая, у нее мало возможностей для маневра при каких -то экстремальных погодных условиях, которые нынче стали случаться крайне часто, - объясняет Светлана Разворотнева. - Надо где-то быстро взять лишний трактор и людей, заплатить за сверхурочный труд. Если не экономить на других тоже нужных видах работ, это может означать лишние расходы, сверх утвержденных на обслуживание дома. На что нужно решение общего собрания жильцов.

Проще, конечно, ничего не делать. Мотивируя это тем, что «собрание не собрать», «жильцы платить не хотят».

Впрочем, и за пределами дворов не все просто.

- Если строго по закону, то за межквартальные проезды уже другой ответственный, за центральные улицы - третий, - продолжает эксперт. - Каждая такая организация отдельно нанимает дворников, технику… В каждом случае должны проводиться отдельные конкурсы… Знаем мы, как они проводятся — не факт, что подрядчик-победитель, предложивший наименьшую цену, вообще потом что-то уберет.

В Москве, по словам Разворотневой, уже пошли другим путем — большая часть городского пространства убирается централизованно, невзирая на его «хозяев».

- Это помогает лучше работать, потому что ресурсы используются более эффективно. Питер сейчас тоже объявил, что заведет единого оператора уборки (ответственную компанию, - Ред.) - что позволит, в частности, и увеличить зарплату дворникам. А пока там действовали строго по закону, каждой зимой начинались какие-то грандиозные скандалы с «сосулями» и с сугробами, - констатирует замглавы думского комитета. - Возможно, и в других городах придут к такой централизации.

ИНФОГРАФИКА «РГ»/Александр ЧИСТОВ/Александр БЕЛЯЕВ

...А вот как еще мы можем «импортозаместить» мигрантов в ЖКХ. В Московском политехе разработали коммунальный электромобиль-беспилотник. Он умеет убирать и листья, и снег. Серийное производство обещают в 2025 году. Все комплектующие - отечественные.

ВАЖНО

«Пряник» для рыцаря метлы и лопаты

Как же привлечь больше людей на эту «анекдотичную», но такую нужную работу?

Конечно, есть самый очевидный вариант: взять - и поднять штатным труженикам «метлы и лопаты» зарплату. Но тут эксперты со вздохом начинают развивать вечную тему - в ЖКХ нет денег, а поднимать плату за коммуналку еще больше - народ не поймет.

- Надо возвращать служебное жилье, - считает Светлана Разворотнева. - В советские времена дворники ведь тоже были в дефиците. Но возможность поселиться в служебной квартире вполне эту проблему решала.

Дворники, как и некоторые другие работники сферы, которая теперь называется ЖКХ -слесаря, техники-смотрители - в советские времена действительно имели право на служебное жилье по месту работы. Оно было им даровано постановлением Совета Министров РСФСР от 1962 года. В некоторых регионах - в частности, в Москве -действовала еще одна норма. Если гражданин проработал более 10 лет в организации, которая предоставила ему служебное жилье, то эта квартира или комната закреплялась за ним на постоянной основе - то есть переставала быть служебной.

- Можно использовать модель аренды кадров, нанимать внештатных сотрудников. Сейчас достаточно сервисов, через которые бизнес может осуществлять такой найм с минимумом расходов. Внештатные сотрудники обходятся дешевле штатных, если говорить о сопутствующих затратах — на найм, налоги. За счет этого работодатели могут, не увеличивая расходы, платить исполнителю больше и сделать вакантные места более привлекательными, - утверждает Сергей Сухоставец. - Добавьте к этому гибкие графики, и вот места уже становятся привлекательнее и для совместителей.

Внештатный дворник - звучит вроде бы совсем уж анекдотично. Но в то же время, если вспомнить советские времена, многие ведь тогда дворниками именно подрабатывали. Например, студенты. Или еще бодрые и полные сил пенсионеры.

КСТАТИ

Куда подевались мигранты

Статистика не подтверждает «пропажу» гастарбайтеров. По данным МВД, за январь-ноябрь 2022 года наши предприятия заключили 1,9 млн трудовых договоров с иностранными гражданами и лицами без гражданства. За те же месяцы 2021 года — 1,5 млн.

- Во втором квартале 2022 года к нам на заработки вообще приехало рекордное лет за шесть количество иностранцев — на треть больше прошлогоднего. Но рекорды могут быть связаны, в том числе, с притоком беженцев из Украины. А по странам, которые традиционно поставляли нам «синие воротнички», - спад, - комментирует ситуацию Сергей Сухоставец. - Отток, начавшийся в пандемию из-за транспортных ограничений, сейчас продолжается в том числе из-за того, что стало сложнее переводить из России домой деньги.

По словам специалиста, это усугубляет дефицит кадров во всех сферах, где раньше работало большое число приезжих. Это не только ЖКХ, но и строительство, где число вакансий исчисляется миллионами, линейный персонал (продавцы, рабочие, грузчики и т. п.), курьеры, водители.

- Решить эти проблемы «своими силами», без привлечения иностранной рабочей силы, вряд ли получится, - считает эксперт.