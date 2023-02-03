Вопрос дня: А вы за Сталинград?

2 февраля исполнилось 80 лет, как были разгромлены в Сталинградской битве немецко-фашистские войска. В память об этом на всех основных въездах в город-герой дорожные знаки «Волгоград» временно заменили на знаки «Сталинград». Фото: Кирилл БРАГА/РИА Новости

Карен Шахназаров, гендиректор концерна «Мосфильм»:

- У меня простая позиция: да, Сталин был выдающейся фигурой, да, Сталинградская битва стала поворотной. Но переименование обидит народы, натерпевшиеся от репрессий. Это чеченцы, ингуши, калмыки... Нам сейчас это надо?

Бенес Айо, латвийский коммунист и защитник Донбасса с прозвищем Черный Ленин:

- Конечно, я за переименование в Сталинград! Это не просто название, связанное с разгромом немецких войск. Наша страна тогда смогла победить только благодаря мобилизации, проведенной Сталиным. Без социализма это было бы невозможно…

Виталий Милонов, депутат Госдумы:

- Если уж возвращать историческое название, то Царицын. Когда в Питере возвращали старое название, то выбрали такую двойную формулировку: Санкт-Петербург, город-герой Ленинград. Сталинград - это тоже город-герой. Такой уж отдельный статус. Но я против переименования, потому что помню о тысячах замученных во время чисток людей.

Татьяна Веденеева, актриса:

- Я родилась в Волгограде. Для меня это единственное подходящее название для города.

Аскольд Запашный, народный артист России, дрессировщик:

- Слушайте, ну надо уже идти в будущее. Пусть город остается Волгоградом. Про Сталинград просто не надо забывать. Можно его символически переименовывать в Сталинград на 9 Мая, как это делают сейчас, чтобы подчеркнуть память о битве. И, конечно, на всех памятниках войны и в музеях должен быть именно Сталинград.

Олег Смолин, депутат Госдумы:

- Я не поклонник Иосифа Виссарионовича. Но считаю, что город лучше переименовать в Сталинград. Это название слишком тесно связано с битвой, после которой ход войны резко поменялся. И если город будет Сталинградом, это повысит престиж нашей Победы.

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