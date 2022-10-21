Счастливая Кабо в объятиях отца четверых детей и роскошное декольте Калашниковой: Звезды пришли на премьеру фильма «Грозный папа»

Ольга Кабо. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В столичном кинотеатре «Октябрь» прошла премьера семейной приключенческой комедии режиссеров Карена Оганесяна и Юрия Коробейникова «Грозный папа». Картина выходит в прокат 27 октября. Главные роли в фильме исполнили Кирилл Кяро, Евгений Гришковец, Игорь Верник, Елена Сафонова, Анастасия Тодореску и другие актеры.

- Мне целый год брили голову наголо, мне клеили бороду, я привык к своему царскому отражению в зеркале, - рассказал Евгений Гришковец, сыгравший в картине роль царя Ивана Грозного. - Мы снимали кино в подземельях в Крыму, в монастырях, в храмах, крепостях, мы ездили по деревням. Было то холодно, то жарко – и это мое самое удивительное приключение. Мне даже посчастливилось поездить на живом медведе. Я сам от себя такого не ожидал. Это было капец как страшно, но это со мной случилось. Я очень хочу, чтобы зрители эту картину полюбили, и она стала для вас любимой, веселой, сказочной.

Евгений Гришковец сыграл в картине роль царя Ивана Грозного. Фото: Борис КУДРЯВОВ

По сюжету всё начинается с того, что царь Иван Грозный случайно ранит сына. Чтобы спасти жизнь царевича, Грозный хочет отправиться в прошлое и добыть волшебную книгу с магическими заклинаниями. Однако царь промахивается, и вместо прошлого, совсем как герой фильма «Иван Васильевич меняет профессию», попадает в наше время. Здесь он знакомится с семьей Никиты Осипова – неудачливого археолога. И начинаются настоящие приключения.

Посмотреть семейную комедию собрались звезды кино и шоу-бизнеса: актер Андрей Мерзликин, певица Анна Калашникова, блогер Елена Блиновская, юмористка Елена Борщева, актрисы Ольга Кабо, Яна Крайнова, Лянка Грыу, Мария Голубкина, спортсмен Николай Валуев и многие другие.

Главным ньюсмейкером красной дорожки в этот вечер стала Ольга Кабо. Сияя ослепительной улыбкой, Ольга позировала фотографам в объятиях актера Сергея Шнырева. 54-летняя актриса недавно пережила болезненный развод с бизнесменом Николаем Разгуляевым. С тех пор актриса если и выходила в свет, то исключительно в одиночестве.

Неизвестно, в каком статусе ее на премьере сопровождал Сергей Шнырев – возможно, просто в качестве старого друга. Когда-то они вместе снимались в фильме «Мушкетёры двадцать лет спустя». Кабо играла герцогиню де Шеврез, а Шнырев - сына Атоса Рауля де Бражелона.

Ольга Кабо в этот вечер позировала фотографам вместе с актером Сергеем Шныревым. Фото: Борис КУДРЯВОВ

До недавнего времени считалось, что Сергей Шнырев счастливо женат на бывшей жене Владимира Машкова Алене Хованской. Супруги поженились в 1995 году, у них родились две дочери. Однако в прошлом году Шнырев в одном из интервью неожиданно признался, что с Аленой они не живут вот уже 15 лет. Когда ему было 34 года, Сергей неожиданно влюбился… в берейтора. Его сердце покорила специалист по верховой езде Юлия Афанасьева. Актер развелся и женился во второй раз. Юлия родила ему двоих сыновей. Так что сегодня 51-летний Сергей – счастливый отец четверых детей.

Еще один многодетный отец - актер Андрей Мерзликин - привел на премьеру старшего сына Федора. Федору 15 лет, он учится в одной из столичных школ. А всего у 49-летнего Мерзликина четверо детей. В 2008 году супруга артиста, психолог Анна Осокина родила ему дочь Серафиму, в 2010 году - дочь Евдокию, и в 2016 году – сына Макара.

Андрей Мерзликин с сыном Федором. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Актриса Лянка Грыу в этот вечер была в одиночестве. Недавно артистка сообщила о разрыве с режиссером Михайлом Вайнбергом после 12 лет брака. Экс-супруги сумели сохранить хорошие отношения ради общего сына Максима. Сейчас у Лянки Грыу новый роман, однако имя своего избранника она не называет. И только признается в соцсетях, что очень по нему скучает.

Лянка Грыу. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В 2016 году Лянка вместе с бывшим мужем уехала в США. Сейчас актриса живет в Москве и снимается в проекте «Ледниковый период» в качестве члена звездного жюри.

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