"Это все равно, что разрушить памятник Ирине Антоновой": Юрий Башмет высказался об отмене любимого детища директора ГМИИ

Юрий Башмет. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Традиционного фестиваля "Декабрьские вечера" в этом году не будет. По крайней мере, в привычном формате и с привычным названием. Эта новость уже успела "порадовать" поклонников классической музыки. Фестиваль был создан в 1981 году по инициативе директора ГМИИ Ирины Антоновой и Святослава Рихтера и с тех пор проводился каждый год в стенах музея изящных искусств имени Пушкина, став настоящим брендом и любимым детищем Ирины Антоновой.

После ухода из жизни легендарного директора ГМИИ (это произошло в ноябре 2020 года), "Декабрьские вечера проводились дважды. В 2020 году - в формате онлайн и без традиционной выставки. Через год, в честь сорокалетия "Вечеров", - полноценно, с одиннадцатью концертами отечественных и зарубежных музыкантов.

В нынешнем году четкую информацию по поводу положения дел впервые прямым текстом озвучил директор "Русского концертного агентства" Дмитрий Гринченко:

- В этом году фестиваля с таким названием не будет, - сказал Гринченко во время встречи с журналистами в Челябинске, где с 20 по 24 октября проходит V Международный музыкальный фестиваль Башмета.

На вопрос, связано ли происходящее с работами по созданию "Музейного квартала", Гринченко ответил неопределенно.

Юрий Башмет, являющийся с 1998 года художественным руководителем "Вечеров", выразил надежду, что в полноценном виде фестиваль вернется на следующий год:

- Мы говорили с Лошак (директор ГМИИ, - ред), она обещала, что в следующем году "Вечера" вернутся в полноценном виде. По крайней мере, так мы договорились. Иначе это все странно, все равно что памятник Ирине Антоновой разрушить, - сказал маэстро.

Нужно отметить, что полностью от традиционных декабрьских концертов в ГМИИ не отказываются. Вместо "Вечеров" состоится трехдневный фестиваль под названием "Искусство перевода", откроет который 16 декабря Ксения Башмет.

- Первый концерт - это карт-бланш Ксюши, - отметил Башмет. - Она позвала своих друзей-музыкантов. Прозвучат Мийо, Пуленк, Стравинский.

Полную программу мероприятий можно увидеть на сайте музея.

КСТАТИ

"Декабрьские вечера" были детищем Ирины Антоновой. Легендарная директор тонко разбиралась в музыке и гордилась фестивалем не меньше, чем своими самыми успешными выставочными проектами.

Уходя с должности директора в 2013 году, Антонова не передала "Вечера" никому и занималась ими сама до самых последних дней.

Антонова считала, что в музее должно жить созвучие прекрасных искусств: не только живописи и скульптуры, но и музыки.