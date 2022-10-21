Две страны блокируют принятие Швеции и Финляндии в НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото: REUTERS

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, процесс принятия в альянс Швеции и Финляндии идет рекордно быстрыми темпами, однако две страны упрямо мешают скандинавам влиться в Североатлантическую семью.

– 28 членов Североатлантического союза уже ратифицировали соглашение, – радостно заявил Столтенберг, но умолчал, что две страны - Турция и Венгрия - упрямо блокируют расширение альянса.

Причем Турция, которая изначально выступала против принятия Финляндии и Швеции в НАТО, впоследствии даже подписала с ними соответствующее соглашение. В частности в договоренностях значились признание Рабочей партии Курдистана террористической организацией и снятие санкций, наложенных на Турцию после приобретения российских комплексов С-400.

Президент Финляндии Саули Ниинистё в конце июня заявил, что его страна привержена доктринам борьбы с терроризмом, а вслед за ним премьер Швеции Магдалена Андерссон рассказала, что с Турцией подписано «очень хорошее соглашение».

Однако, судя по всему, ни Финляндия, ни Швеция дальше обещаний не пошли и Турция, что называется, уперлась.

В свою очередь в Венгрии заявили, что обсудят ратификацию договора о присоединении двух стран к альянсу на заседании парламента 24 октября. По утверждению финского депутата Европарламента Ээро Хейнялуома решение будет положительным.