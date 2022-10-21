Юрий Башмет серезно травмировался

Юрий Башмет. Фото: Олег ЗОЛОТО

20 октября на концерте-открытии V Международного фестиваля Башмета в Челябинске, внимательные зрители заметили, что маэстро выглядел не так, как обычно. Юрий Абрамович слегка прихрамывал, а во время исполнения на альте - порой морщился от боли.

После концерта Башмет пожаловался журналистам, что с ним произошел неприятный инцидент. В Тюмени, где 18 октября проходил концерт "Солистов Москвы", он упал с лестницы.

- Там лестница в концертном зале крутая, - рассказал Башмет, - я оступился и полетел кубарем. Чтобы не повредить лицо, подставил руку. Вскочил молодцом. Дома посмотрел - на ноге вот такие здоровые ссадины. А на следующий день рука стала опухать. И с каждым днем все больше и больше.

На Челябинском концерте Башмет выступал в двух ипостасях: не только как дирижер, но и в качестве исполнителя. В произведении "Слово о полку Игореве" Башмет вел партию альта.

- Как же вы играли с такой травмой, - удивились журналисты.

- А что мне оставалось делать? Не играть? Отменить? - сварливо отозвался Юрий Абрамович и тут же с присущим ему чувством юмора рассказал о странной реакции тюменцев на его падение.

- Мы с Ксюшей, дочерью, с лестницы спускались. Она осталась наверху, а внизу шла зрительница. Когда я перед ней растянулся, она на Ксюшу так осуждающе посмотрела, мол,что это вы тут безобразничаете,! И быстро - быстро поцокала прочь, даже не предложив помощи.

"Не знаю, что она подумала, - заключил Башмет. - Но самое обидное, что все происходило абсолютно на трезвую голову. Шел-шел, и споткнулся".

В рамках Южноуральского турне Башмету еще предстоит выступить с концертами в Миассе, Магнитогорске, Трехгорном и еще раз в Челябинске, причем, не только как дирижеру, но и в качестве исполнителя. В каждом концерте запланирован "Arecife" для струнных Г. Ортиза, посвященный Юрию Башмету и "Солистам Москвы".

Концертный директор "Русского концертного агентства" Дмитрий Гринченко заверил, что проследит за здоровьем маэстро и несмотря на плотный график, Юрий Абрамович нанесет визит к травматологу.