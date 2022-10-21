Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество21 октября 2022 12:35

Плакучие ивы о детях поплачут

«Посвящение ангелам» - это память о погибших в Донбассе
Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ
Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ
В колледже «Подмосковье» в Химках 20 октября вспоминали погибших детей Донбасса.

В колледже «Подмосковье» в Химках 20 октября вспоминали погибших детей Донбасса.

Фото: Иван МАКЕЕВ

К двум часам дня в колледже «Подмосковье» в Химках завершилась учеба. Ровно в два на большом экране у входа пошли горькие кадры.16-летние будущие сварщики и механики, повара и фельдшеры смотрели на своих ровесников, которых больше нет.

Потому что они родились на Донбассе, но их убили.

Осколки и мины нашли и тех, кто чуть старше, и тех кто помладше. Их больше двухсот — от младенцев до старшеклассников, у которых впереди была вся жизнь.

Всероссийская акция «Посвящение ангелам» в эти осенние дни проходит в 10 больших российских городах. В школах, училищах, вузах сажают деревья в память о погибших детях Донецка и Луганска, Горловки и Славянска.

Когда говорят, что это поколение молодых не чувствительно к чужой боли — не верьте.

Когда говорят, что это поколение молодых не чувствительно к чужой боли — не верьте.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Начальник управления профобразования Московской области Светлана Карасева, которая первой обратилась к юным химчанам, сразу после прозвучавшего гимна страны, справляясь с понятным волнением, говорила про то, как это здорово - жить под небом, с которого не падет смерть, и как высоко надо ценить такую возможность.

В «Подмосковье» десятки своих саженцев привезла Ирина Савватеева, глава одноименного питомника. И хотя адрес колледжа — Березовая аллея, в этот изменчивый октябрьский день мы давали новую жизнь другим деревьям.

Ирина Савватеева говорила о чистоте деревьев и о чистых душах.

Ирина Савватеева говорила о чистоте деревьев и о чистых душах.

Фото: Иван МАКЕЕВ

- Вместе с вами мы сегодня посадим тополя и ивы, - обратилась Ирина Алексеевна к нескольким десяткам студент ов, которые, невзирая на зябкую погоду, смотрели и слушали внимательно, словно на финальном семинаре перед экзаменом, — Ива очищает землю, в которой растет, очищает воздух вокруг себя. Чистое дерево для светлой памяти о невинно пострадавших.

Замглавы администрации городского округа Химки Игорь Панчук, обращаясь к ребятам, просил их помнить о том, что они могут жить и учиться в мирном городе в тысяче километрах от других городов, которые продолжают разрушать вражеские снаряды и мины, и о жертвах которых нельзя забывать ни сегодня, ни завтра.

Заместитель мэра Химок Игорь Панчук (в центре) сажал деревья вместе со студентами колледжа.

Заместитель мэра Химок Игорь Панчук (в центре) сажал деревья вместе со студентами колледжа.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Позже я спросил у Игоря Петровича, когда он закончил с удивительной сноровкой ровнять лунку со свежепосаженным деревцем, сколько химчан сей час отравилось на защиту Донбасса. Оказалось, только в рамках частичной мобилизации - более шестисот. Причем многие пошли добровольцами.

- А детей из ДНР и ЛНР здесь много?

- Немало. С 2014-го года я принимал беженцев с Донбасса. Искал им работу. Определял их детей в школы и детсады. Буквально вчера в микрорайоне Планерное передавал зимнюю одежду пареньку лет 15, который приехал сюда с мамой. У него другие глаза. Он взрослее наших ребят. Его суждения о жизни очень конкретны. И наша задача сейчас — адаптировать их к этой жизни.

Директор «Подмосковья» Антонина Юдина, казалось, привыкшая с профессиональной строгостью общаться с десятками подростков, на этот раз не могла скрыть волнения. Она тоже говорила о памяти и о возможностях, которые есть у нынешних 16-летних в России, но которых 8 лет не было у их ровесников на далеких берегах Северского Донца.

Когда, чуть позже, руководитель колледжа вместе со своими учениками взялась за лопаты и лейки, у меня возник вопрос, который я задал, как только работа была окончена.

Директор «Подмосковья» Антонина Юдина знает, что ее ребята надолго запомнят этот день.

Директор «Подмосковья» Антонина Юдина знает, что ее ребята надолго запомнят этот день.

Фото: Иван МАКЕЕВ

- Антонина Викторовна, а в колледже вашем учатся ребята, приехавшие из Донецкой и Луганской республик?

- Да, сейчас у нас 38 студентов с Донбасса, мы начали их принимать с марта этого года, они более вдумчивые, серьезнее относятся к профессии. А с новоазовским техникумом мы заключили договор и уже отправили им тысячи учебников по их специальностям и несколько сот килограммов канцтоваров.

Директор колледжа со вздохом вспоминает, что на Донбассе погиб их выпускник, Максим Пыльник — его имя будет добавлено на памятной доске к именам двух выпускников, сложивших головы в Афганистане.

- Когда наши ребята узнали про Аллею ангелов и про то, что и у нас будут высажены деревья, причем их руками, в память о погибших детях Донбасса — они это очень правильно, тепло как-то восприняли, - рассказала она, - Наши студенты понимают, что каждый может сам, на своем месте внести какой-то вклад — и в память о тех, кого уже нет, и в победу над теми, от чьих рук погибли эти дети.

Очень взволнованной выглядела рок-звезда Ольга Кормухина. Она приехала в этот день в «Подмосковье», откликнувшись на приглашение «Комсомолки». Ольга вглядываясь в лица юных химчан, напомнила им про то, что самые популярные в мире композиторы — русские гении Чайковский и Стравинский. А произведения Достоевского и Чехова вдохновляли и звезд мирового рока. Потому никто и никогда не сможет запретить русскую культуру.

Студенты колледжа «Подмосковье» высаживают ивы в память о детях Донбасса.

Студенты колледжа «Подмосковье» высаживают ивы в память о детях Донбасса.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Поучаствовав в посадке ивы плакучей, Ольга вскоре вышла на сцену колледжа, чтобы вместе с переполненным залом исполнить «Группу крови» Виктора Цоя, которого назвала своим товарищем. 16-летние прекрасно знали слова этого гимна конца 80-х. И отлично подпевали.

Кормухина передала эстафету своим ученикам, - Диане Шаравиной, Артёму Галанову, Майе Сперанской и Каролине Корсаковой. И уже они пели свои песни на языке, понятном их ровесникам.

- Приезжайте через год — посмотрите, как деревья приживутся... - провожали через час десант из «Комсомолки».

Мы знали — приживутся обязательно.

Ольга Кормухина, исполнив «Группу крови», повела зал за собой.

Ольга Кормухина, исполнив «Группу крови», повела зал за собой.

Фото: Иван МАКЕЕВ

P. S. Проект «Посвящение ангелам. Свидетели правды» с 1 июня 2022 года реализуется Центром культурных, социальных и экологических инициативы «Ноосфера» при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив и медиагруппы «Комсомольская правда».

КАРТИНА ДНЯ