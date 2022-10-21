Плакучие ивы о детях поплачут

В колледже «Подмосковье» в Химках 20 октября вспоминали погибших детей Донбасса. Фото: Иван МАКЕЕВ

К двум часам дня в колледже «Подмосковье» в Химках завершилась учеба. Ровно в два на большом экране у входа пошли горькие кадры.16-летние будущие сварщики и механики, повара и фельдшеры смотрели на своих ровесников, которых больше нет.

Потому что они родились на Донбассе, но их убили.

Осколки и мины нашли и тех, кто чуть старше, и тех кто помладше. Их больше двухсот — от младенцев до старшеклассников, у которых впереди была вся жизнь.

Всероссийская акция «Посвящение ангелам» в эти осенние дни проходит в 10 больших российских городах. В школах, училищах, вузах сажают деревья в память о погибших детях Донецка и Луганска, Горловки и Славянска.

Когда говорят, что это поколение молодых не чувствительно к чужой боли — не верьте. Фото: Иван МАКЕЕВ

Начальник управления профобразования Московской области Светлана Карасева, которая первой обратилась к юным химчанам, сразу после прозвучавшего гимна страны, справляясь с понятным волнением, говорила про то, как это здорово - жить под небом, с которого не падет смерть, и как высоко надо ценить такую возможность.

В «Подмосковье» десятки своих саженцев привезла Ирина Савватеева, глава одноименного питомника. И хотя адрес колледжа — Березовая аллея, в этот изменчивый октябрьский день мы давали новую жизнь другим деревьям.

Ирина Савватеева говорила о чистоте деревьев и о чистых душах. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Вместе с вами мы сегодня посадим тополя и ивы, - обратилась Ирина Алексеевна к нескольким десяткам студент ов, которые, невзирая на зябкую погоду, смотрели и слушали внимательно, словно на финальном семинаре перед экзаменом, — Ива очищает землю, в которой растет, очищает воздух вокруг себя. Чистое дерево для светлой памяти о невинно пострадавших.

Замглавы администрации городского округа Химки Игорь Панчук, обращаясь к ребятам, просил их помнить о том, что они могут жить и учиться в мирном городе в тысяче километрах от других городов, которые продолжают разрушать вражеские снаряды и мины, и о жертвах которых нельзя забывать ни сегодня, ни завтра.

Заместитель мэра Химок Игорь Панчук (в центре) сажал деревья вместе со студентами колледжа. Фото: Иван МАКЕЕВ

Позже я спросил у Игоря Петровича, когда он закончил с удивительной сноровкой ровнять лунку со свежепосаженным деревцем, сколько химчан сей час отравилось на защиту Донбасса. Оказалось, только в рамках частичной мобилизации - более шестисот. Причем многие пошли добровольцами.

- А детей из ДНР и ЛНР здесь много?

- Немало. С 2014-го года я принимал беженцев с Донбасса. Искал им работу. Определял их детей в школы и детсады. Буквально вчера в микрорайоне Планерное передавал зимнюю одежду пареньку лет 15, который приехал сюда с мамой. У него другие глаза. Он взрослее наших ребят. Его суждения о жизни очень конкретны. И наша задача сейчас — адаптировать их к этой жизни.

Директор «Подмосковья» Антонина Юдина, казалось, привыкшая с профессиональной строгостью общаться с десятками подростков, на этот раз не могла скрыть волнения. Она тоже говорила о памяти и о возможностях, которые есть у нынешних 16-летних в России, но которых 8 лет не было у их ровесников на далеких берегах Северского Донца.

Когда, чуть позже, руководитель колледжа вместе со своими учениками взялась за лопаты и лейки, у меня возник вопрос, который я задал, как только работа была окончена.

Директор «Подмосковья» Антонина Юдина знает, что ее ребята надолго запомнят этот день. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Антонина Викторовна, а в колледже вашем учатся ребята, приехавшие из Донецкой и Луганской республик?

- Да, сейчас у нас 38 студентов с Донбасса, мы начали их принимать с марта этого года, они более вдумчивые, серьезнее относятся к профессии. А с новоазовским техникумом мы заключили договор и уже отправили им тысячи учебников по их специальностям и несколько сот килограммов канцтоваров.

Директор колледжа со вздохом вспоминает, что на Донбассе погиб их выпускник, Максим Пыльник — его имя будет добавлено на памятной доске к именам двух выпускников, сложивших головы в Афганистане.

- Когда наши ребята узнали про Аллею ангелов и про то, что и у нас будут высажены деревья, причем их руками, в память о погибших детях Донбасса — они это очень правильно, тепло как-то восприняли, - рассказала она, - Наши студенты понимают, что каждый может сам, на своем месте внести какой-то вклад — и в память о тех, кого уже нет, и в победу над теми, от чьих рук погибли эти дети.

Очень взволнованной выглядела рок-звезда Ольга Кормухина. Она приехала в этот день в «Подмосковье», откликнувшись на приглашение «Комсомолки». Ольга вглядываясь в лица юных химчан, напомнила им про то, что самые популярные в мире композиторы — русские гении Чайковский и Стравинский. А произведения Достоевского и Чехова вдохновляли и звезд мирового рока. Потому никто и никогда не сможет запретить русскую культуру.

Студенты колледжа «Подмосковье» высаживают ивы в память о детях Донбасса. Фото: Иван МАКЕЕВ

Поучаствовав в посадке ивы плакучей, Ольга вскоре вышла на сцену колледжа, чтобы вместе с переполненным залом исполнить «Группу крови» Виктора Цоя, которого назвала своим товарищем. 16-летние прекрасно знали слова этого гимна конца 80-х. И отлично подпевали.

Кормухина передала эстафету своим ученикам, - Диане Шаравиной, Артёму Галанову, Майе Сперанской и Каролине Корсаковой. И уже они пели свои песни на языке, понятном их ровесникам.

- Приезжайте через год — посмотрите, как деревья приживутся... - провожали через час десант из «Комсомолки».

Мы знали — приживутся обязательно.

Ольга Кормухина, исполнив «Группу крови», повела зал за собой. Фото: Иван МАКЕЕВ

P. S. Проект «Посвящение ангелам. Свидетели правды» с 1 июня 2022 года реализуется Центром культурных, социальных и экологических инициативы «Ноосфера» при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив и медиагруппы «Комсомольская правда».