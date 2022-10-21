Юнна Мориц: «Бред, что Родину мою - Россию! - можно победить в бою»

Юнна Мориц.
Фото: Александр ГАМОВ
…- Юнна Петровна, читатели сравнивают ваши стихи с пулями, которые летят точно в цель. Как вы эти пули отливаете, из какого металла, с помощью каких форм?
- Я никакие пули не отливаю. Саша.
Но существует легенда о том, что серебряная пуля в полете спасает от пули, которая летит, чтобы тебя убить. Серебряная пуля – это образ защитной силы, летящей с целью изменить, отклонить, пресечь траекторию смертоносных снарядов, нацеленных на тебя.
Очень давно в Крыму жил и работал мой друг-художник. Он выплавил для меня три серебряные пули - для смыслов прямых, для смыслов переносных, для смыслов священной защиты.
Эти смыслы работают в полете с целью отклонить, изменить, пресечь траекторию смертоносных снарядов, прицельно летящих в меня, в тебя, в Россию, в нашу Родину, в россиян.
Эта легенда живет очень давно, и она очень давно работает замечательно.
- Отлично! Еще между строк, Юнна Петровна, у вас можно увидеть будущее, спрогнозировать, почувствовать его. Но сначала его видит и чувствует Великая Поэтесса. Ведь так?
- Я вижу, что единственное наше будущее – это наша непобедимость. Без нашей непобедимости нет никакой Правды и нет никакого будущего.
- Согласен. Что ждет Россию (или мы уже ответили?), которая теперь - с Донбассом?
- Донбасс 8 лет убивали, 8 лет мечтали его победить украшенные свастикой людоеды, которых запад вооружал и которым запад 8 лет помогал строить укрепрайоны. И за 8 лет они не смогли победить непобедимость Донбасса.
Непобедимость. И только она ждет Россию, в которую вернулся непобедимый Донбасс.
- А не надо грозным басомРазговаривать с Донбассом! Это же ваши стихи.
- А как же.
- Давайте мы тогда рассекретим секретное оружие Юнны Мориц и всем покажем ваши серебряные пули. Почитаем?
- Да.
(Юнна Петровна читает свои стихи.)
Когда украшенное свастиками войско
Воображает, что Россия - мягче воска,
Что вся она - гуманитарная повозка
И не способна никому ответить жёстко,
Тогда и шлёт сплочённый запад гитлерью
Свой дар - лавину оружейную свою,
И запад с гитлерьём в одном строю
Идёт - «Россию победить в бою!»
России запад объявил войну, ликуя,
Что победит Россию, именно такую,
Чья милосердная гуманность - мягче воска
И не способна никому ответить жёстко,
И потому - сейчас и здесь! - обречена
Россия кончиться, исчезнуть, как страна,
Где запад с гитлерьём в одном строю
Идёт - «Россию победить в бою!»
Однако, не настолько я гуманна,Чтоб не громить во всех столетьях, постоянно,
Сплочённый запад гитлерья, чьё войско пьяно
Воображеньем, что Россия - мягче воска!..
Я - Человекость, где Россия очень жёстко,
И в одиночку, и у бездны на краю,
Победоносно отшибает гитлерью
Воображенье, бред, что Родину мою - Россию! - можно победить в бою.
Юнна Мориц.