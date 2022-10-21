В Австралии мужчину оштрафовали на 2300 долларов за то, что покормил динго

С помощью доллара чиновники борются с тем, чтобы люди не прикармливали хищников Фото: СОЦСЕТИ

Мужчина отправился на экскурсию на самый большой песчаный остров в мире – Фрейзер. Когда стоял в очереди на паром, чтобы отправится домой, к туристам вышел динго. Молодой человек решит угостить хищника едой. Те, кто стоял в очереди за ним, сфотографировали происходящее и отправили снимки рейнджерам.

«Мужчина «нагло» кормил вонгари (так на местном диалекте называют диких собак), и, учитывая его место в начале очереди, его нарушение было засвидетельствовано несколькими людьми» - прокомментировал свидетель в письме.

В итоге департамент окружающей среды и наук Квинсленда провел целое расследование. Нашли и другие доказательства, что сердобольный турист покормил динго. Потом добросили самого мужчину. Он отпираться не стал и признал свою вину. В итоге его наказали долларом: приговорили к штрафу в размере 2300 $. При том, что максимальное наказание, которое суд может наложить за кормление этих животных, который составляет 11 500 долларов.

Делиться с дикими собаками едой на острове строго запрещено. Соответствующие надписи и плакаты расположены по всему Фрейзеру. Смотрители природного заповедника опасаются, что иначе хищники привыкнут и будут приближаться к людям за лакомством.

«В итоге это может подвергнуть опасности людей и вонгари. Около 400 000 человек посещают остров каждый год, и небольшой процент этих посетителей игнорирует безопасность вонгари и других жителей или посетителей. Рейнджеры просят жителей и посетителей как можно скорее сообщать обо всех случаях наличия еды и преднамеренного кормления», - цитирует 9News менеджера по соответствию DES Майка Девери.

В этом году это уже второй штраф за кормление динго во время ожидания парома.