Онищенко в свой день рождения призвал россиян привиться от гриппа и вести здоровый образ жизни

Геннадий Онищенко Фото: Иван МАКЕЕВ

… - Геннадий Григорьевич, это помощник Героя Донецкой народной республики Онищенко…

- Героя Труда Донецкой народной республики.

- Героя Труда, извините… И у меня к вам - и как к президенту Землячества донбассовцев в Москве - вопрос. Как вы оцениваете решение Владимира Путина объявить военное положение в 4-х новых российских регионах?

- А как можно оценивать? В такой ситуации нужна определенность.

С 14-го года по прошлый год на Донбассе была неопределенность, вроде и республика, и признанная республика… А как жить, и - по каким законам?

А сейчас и первая определенность появилась, когда они вошли в состав нашей страны, что нужно было сделать обязательно.

А, поскольку они теперь являются субъектами Российской Федерации - военное положение все точки над «i» расставляет.

Тем более, что скоморохи, КВНщики, лицедеи, которые сидят на Банковой в городе Киеве, матери городов русских, продолжают атаки на новые российские регионы

А военное положение на этих территориях и дает дополнительные гарантии мирному населению, и - юридически оформляет пребывание здесь российской армии.

В этой связи я бы хотел еще раз высказать свою позицию, которую я неоднократно говорил. Зачем мы туда пошли? Если бы мы туда не пошли, я думаю, уже бы нацистские бандформирования находились на территории Ростовской области…

- Вы имеете в виду спецоперацию?

- … или Белгородской.

- Я уверен - мы бы это им не дали.

- По крайней мере, этого нельзя было бы исключать.

И давайте вспомним е наш почти сакральный фильм «Брат-2»: «В чем сила?» - «Сила в правде».

Вот, правда на нашей стороне. И Победа будет за нами.

- Согласен. В связи с принятием 4-х регионов в состав Российской Федерации и - после начала спецоперации ваши полномочия как президента Землячества донбассцев в Москве (мы знаем, что вы заменили Иосифа Давыдовича Кобзона на этом посту), - они как-то меняются?

- Ну, они не меняются, потому что это - общественная организация.

А что касается наших гуманитарных акций, они были и до этого, и сейчас продолжаются.

- Что имеется в виду?

- Александр, ну зачем? Ты же православный человек?

- Да, православный.

- Православный человек, если он что-то делает, какое-то вспомоществование, то об этом не говорит. Если об этом заговорили, то это уже не богоугодным становится…

- Геннадий Григорьевич, сегодня день особый, 21 октябрят- день рождения Геннадия Григорьевича Онищенко. Поэтому я бы все-таки взял на себя смелость нарушить какие-то такие каноны…

- (шутливо) Чей день рождения, я не понял, Геннадия Григорьевича Онищенко? Ну, позвоню, поздравлю его.

- Я бы хотел от имени и нашего коллектива, от имени тех людей, которым вы все время помогаете… Я знаю, что вы не любите, когда вас благодарят, но хотя бы один раз в год я могу это сделать, поклониться вам низко.

- Спасибо.

- Именно от тех людей, которых вы спасли, и продолжаете свою такую гуманитарную деятельность на всех постах, которые вы сегодня занимаете (я уж не буду их перечислять). Мы желаем вам крепкого здоровья, берем с вас пример, бросили пить, курить, знакомиться с девушками в автобусах.

- Знакомиться с девушками по другой причине бросили.

- По какой?

- А пить и курить вы бросили под моим воздействием. Сегодня утром мне звонили представители, которые исповедуют буддизм. По их счету, у меня сегодня особый день рождения.

- То есть?

- Веком по буддизму считается 12 лет. Так вот, получается, что я прожил уже 6 веков и с сегодняшнего дня заступаю за 7-й век человеческий. Он, говорят, счастливый.

- А мы молимся за вас. И спасибо вам огромное.

- Спасибо. Всего доброго.

- Я вас обнимаю и горжусь тем, что являюсь помощником Онищенко на всех его постах.

- Спасибо, Александр.

- И, надеюсь, теперь-то Онищенко больше не будет меня в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» называть самопровозглашенным помощником.

- Не буду, клянусь.

- Ой, погодите! Я же забыл самое главное! Пожелания Онищенко всем своим фанатам и поклонникам в собственный день рождения.

- Вести здоровый образ жизни.

- Это как?

- Привиться от гриппа как минимум, ревакцинироваться от коронавируса.

- Вы как президент Путин говорите.

- Отказаться от вредных привычек. И есть здоровую, а главное, российскую пищу.

И, конечно же, благополучия в семье. Это одна из базовых составляющих любого человека, любой человеческой жизни. И служить нашей великой более чем 1000-летней цивилизации.

- От каких привычек отказаться-то?

- Александр, сам подумай, от каких тебе ещё стоит отказаться. От всех вредных.

- Понял. Скажите, хотя бы 100 грамм за ваше здоровье можно сегодня выпить?

- 100 грамм алкоголя - нельзя. 100 грамм молока выпить разрешаю!