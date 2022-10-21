СК России зафиксировал удар американскими ракетами в мирных жителей в Херсоне

Следователи возбудили уголовное дело по факту обстрела Вооруженных сил Украины мирных граждан на переправе в Херсонской области. Фото: sledcom.ru

Следователи Следственного комитета России возбудили уголовное дело по факту атаки Вооруженных сил Украины на переправу в Херсоне, через которую проходили мирные жители.

«Установлено, что гражданская колонна следовала через переправу из Херсона на другую сторону реки. В этот момент украинские националисты умышленно нанесли удары по переправе из американских РСЗО HIMARS кассетными боеприпасами для большего поражающего эффекта. По предварительным данным, четыре человека погибли и 13 пострадали. Среди погибших и пострадавших есть дети и представители местных СМИ. На данный момент поступила информация о двух погибших журналистах, находившихся среди жителей на переправе. Эти факты еще раз доказывают откровенный цинизм киевского режима, который целенаправленно подвергает обстрелам гражданское население», - заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Отметим, что вчера вечером замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что после ударов американскими ракетами по Антоновскому мосту, есть погибшие жители Херсона и журналисты.

«Мы будем продолжать эвакуировать мирных граждан с правого берега Херсонской области. Город Херсон как крепость уже сейчас готовится к обороне. Американцы целенаправленно ударили по Антоновскому мосту когда там находились журналисты. Среди погибших, режиссер ТРК «Таврия» Олег Клоков. Тяжело ранены оператор ТРК «Таврия» Руслан Воскресенский и корреспондент Константин Мочар, а также журналист Влада Луговская», - заявил Стремоусов.

Отметим, что ранее Стремоусов заявлял, что обстрелы из американских систем по гражданским объектам Донбасса ведут именно американские специалисты.