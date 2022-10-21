Новые транспортные маршруты и сокращение сроков доставки товаров: что обсуждали главы правительств ЕАЭС на встрече в Ереване

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время заседания межправительственного Совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

В пятницу в Ереване премьеры России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии приняли участие в последнем в этом году заседании Евразийского межправительственного совета. Главы правительств обсуждали, как развивать сотрудничество стран «пятерки» и какие перспективы есть у Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В 2021 году страны ЕАЭС вышли на рекорд. Объем взаимной торговли между государствами союза превысил 73 млрд.долл. Это почти на 33% больше, чем в 2020 году. В секторе продовольственных товаров и сельхоз сырья рост составил около 21%.

- Промышленное производство в Союзе увеличилось на 20%. В частности, в Евросоюзе - всего на 10%. Уровень безработицы у нас в ЕАЭС в прошлом году составил менее 5%, что существенно ниже вообще аналогичных и мировых, и европейских показателей, - сравнил Мишустин.

Как отметил премьер, российский рубль оставался основной валютой расчетов в ЕАЭС. Он использовался для совершения 72% платежей.

Среди главных задач ЕАЭС Мишустин назвал создание общих рынков раза и нефти, а также электроэнергетики.

- ЕАЭС надежно защищает его участников от необоснованного завышения стоимости энергоносителей, - отметил премьер.

Мишустин также призвал развивать новые транспортные маршруты, которые проходят по территории ЕАЭС. Как отметил премьер, нужно увеличивать грузопоток и сокращать сроки доставки товаров. Обратил внимание премьер и на необходимость свободного движения товаров, капиталов и рабочей силы на пространстве ЕАЭС.

Мишустин призвал производителей из ЕАЭС занимать освободившиеся после ухода европейцев ниши на российском рынке.

- В первую очередь - в высокотехнологичных и наукоемких отраслях промышленности, - уточнил премьер. Он также заметил, что ЕАЭС готов сотрудничать с другими государствами и объединениями, число которых растет.

По мнению премьера, страны ЕАЭС должны развивать сотрудничество во всех областях – от экономики и торговли до технологий, инноваций и гуманитарной сферы.

- Недружественные действия ряда западных стран, выбранный ими путь санкций, давления и политического шантажа – неприемлем для современных международных отношений . Такая политика не поменяется в одночасье. И мы должны готовить решения на стратегическую перспективу, - отметил Мишустин.