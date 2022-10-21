Губернатор Сергей Цивилев: «Поддержка мобилизованных и их семей является приоритетной задачей правительства Кузбасса»

С начала мобилизации из Кузбасса на службу уехали семь групп бойцов. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

В Кузбассе продолжается частичная мобилизация: в пятницу, 21 октября на службу отправилась уже седьмая группа военнослужащих. Кузбасские власти не только установили одну из самых высоких в Сибири региональных выплат участникам СВО – по 200 тысяч рублей, но и оперативно перечисляют деньги бойцам. За несколько недель, прошедших с начала объявления в России частичной мобилизации, правительство региона обеспечило призывников всем необходимым для комфортной службы.

«Важно, чтобы бойцы были уверены, что у них все в порядке дома, поэтому выплаты и дополнительные меры поддержки семьям мобилизованных из Кузбасса на моем личном контроле и оказываются, как было обещано, - рассказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. - После объявления частичной мобилизации поддержка мобилизованных и их семей является приоритетной задачей регионального правительства - в Кузбассе введены максимальные меры поддержки для защитников Отечества. В сложных условиях, когда кузбассовцы отправились на защиту Родины, правительство будет заботиться об их семьях и не оставит их один на один с возможными проблемами».

По инициативе губернатора региональные власти разработали широкий комплекс мер по поддержке участников спецоперации и их близких. Глава Кузбасса пообещал, что регион не оставит семьи бойцов без помощи – и для этого сделано уже немало.

В первые же дни после объявления частичной мобилизации Сергей Цивилев отправился в Омскую область, где в учебном центре проходят подготовку призванные на службу кузбассовцы. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

«О ВАС ДУМАЕТ И ЗАБОТИТСЯ ВЕСЬ КУЗБАСС»

В первые же дни после объявления частичной мобилизации Сергей Цивилев отправился в Омскую область, где в учебном центре проходят подготовку призванные на службу кузбассовцы. Глава региона лично убедился, что бойцы одеты, обуты, накормлены и живут в достаточно комфортных условиях. Всем необходимым кузбасские военнослужащие обеспечены. Тем не менее, губернатор пообещал, что в случае возникновения такой потребности им будет оказана дополнительная помощь.

«Нам противостоит серьезный противник, с современным вооружением, системами управления, на поддержку которому американцы и европейцы бросили все силы, также воюют подготовленные наемники с полмира. Готовьтесь серьезно, никакого расслабления, - напутствовал земляков Сергей Цивилев. - Со своей стороны вам и вашим семьям окажем всю необходимую помощь. За каждой семьей закрепляем соцработника, который будет помогать в решении всех социальных и бытовых вопросов - например, с учебой, лечением. Региональные меры будут адресными, поддержку получит каждая семья».

По поручению губернатора при региональном мобилизационном штабе создана служба интенданта, которая отвечает за обеспечение кузбасских военнослужащих. В учебный центр для мобилизованных привезли дополнительные вещи, которые пригодятся бойцам в быту и на службе. В этом списке - спальные мешки, сапоги, налобные фонари и батарейки для них, матрасы, тельняшки, шапки, перчатки, дождевики, балаклавы, носки, одеяла, подушки, непромокаемые коврики и многое другое.

«Если чего-то не будет хватать, добавим все до мелочей. Помните, что о вас думает и заботится весь Кузбасс», - подчеркнул глава региона.

Мобилизованные кузбассовцы и их избранницы поженились в Омском ЗАГСе. На торжественную церемонию бракосочетания невесты приехали из Кузбасса. Фото: кадр видео.

ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ

Сергей Цивилев поручил заместителю председателя правительства Кузбасса Елене Ворониной организовать работу по индивидуальному сопровождению родных мобилизованных. За каждой семьей военнослужащего закрепили отдельного соцработника, который всегда находится на связи с близкими бойцов. Кроме того, губернатор утвердил большой пакет льгот для семей участников СВО.

- Мы приняли ряд мер поддержки, прежде всего касающихся детей мобилизованных, которые помогут семьям в это сложное время, - рассказал Сергей Цивилев.

Детей военнослужащих обеспечили бесплатным питанием: горячие обеды в школах получают ученики 5 – 11 классов, а также студенты колледжей и средне-специальных учебных заведений. Студентам этих организаций, получающим образование на платной основе, компенсируют плату за учебу. Иногородним учащимся предоставляется право бесплатного проживания в общежитиях, им также оплатят из областного бюджета проезд на междугороднем транспорте. Дошкольникам в приоритетном порядке предоставляют места в детских садах, а их родителей освобождают от оплаты не только за детсад, но и за дополнительные занятия в кружках и секциях. Кроме того, для детей бойцов организуют бесплатный отдых и оздоровление в санаториях.

Помощь получат и семьи, воспитывающие детей-инвалидов или заботящиеся о пожилых родственниках. Для них предусмотрено бесплатное и приоритетное социальное обслуживание на дому. Надомная помощь будет также предоставлена инвалидам I и II групп. Близкие бойцов смогут вне очереди обращаться в государственные организации социального обслуживания Кузбасса.

Еще одна льгота для военнослужащих, которая станет весомой поддержкой для семейного бюджета, - это освобождение от уплаты транспортного налога. Эта мера распространяется на контрактников и добровольцев, которые отправились на военную службу с 16 сентября 2022 года. По инициативе губернатора участники спецоперации освобождаются от уплаты транспортного налога за 2021 и 2022 годы на все транспортные средства.

«Отмена транспортного налога - еще одна региональная мера поддержки, которая позволит снизить финансовую нагрузку для семей мобилизованных и контрактников. Получить льготу будет легко. Наши парни защищают государство от неонацизма и не должны переживать, что в их отсутствие у их родных и близких возникнут проблемы. Мы приняли решение, что от этих выплат мобилизованные будут освобождены на два года», - отметил глава Кузбасса.

Семьям военнослужащих не придется собирать справки и документы для получения льготы. Вся необходимая информация будет автоматически передаваться в налоговые органы департаментом военно-мобилизационной подготовки администрации правительства Кузбасса.

Детей военнослужащих обеспечили бесплатным питанием: горячие обеды в школах получают ученики 5 – 11 классов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

СЕМЬ СВАДЕБ ОДНОВРЕМЕННО

Такого в Омске еще не видели: в местном Дворце бракосочетаний мобилизованные кузбассовцы 12 октября сыграли одновременно сразу семь свадеб. Невесты приехали к ним из Кузбасса в Омск, необходимый для этого транспорт обеспечил губернатор Сергей Цивилев. Он же помог организовать в Омске торжественную церемонию бракосочетания.

«Когда был в Омске и разговаривал с бойцами в учебном центре, они рассказали, что есть такие обстоятельства - не успели зарегистрировать отношения с любимыми женщинами. Я им ответил, что, уходя на святое дело, надо поступить правильно и по-мужски. Меня все поддержали, сказали, что согласны, - рассказал Сергей Цивилев. - Организацию мы взяли на себя, обеспечили возможность зарегистрировать брак».

Начинание оказалось настолько успешным, что следом в Омск приехал еще один автобус с кузбасскими невестами.

«Таким образом, за период мобилизации зарегистрировано 22 новые семьи. Будут еще желающие вступить в брак – организуем еще церемонию, - пообещал Сергей Цивилев. - Надо, чтобы перед серьезным делом, которое предстоит нашим бойцам в зоне СВО, они были спокойны и уверенны, что поступили правильно и сделали все необходимое для своих семей».

В отличие от обычных молодоженов, мобилизованных новобрачных регистрируют прямо в день подачи заявления в ЗАГС. Женихам в военной части на один день предоставляется отпуск по личным обстоятельствам. На свадьбах мобилизованных соблюдается весь положенный в таких случаях церемониал: супруги обмениваются кольцами, в паспорта им ставят печать о заключении брака. По поручению губернатора кузбасских невест в Омск сопровождает начальник Управления ЗАГС Кузбасса Яна Полещук. Она же контролирует процесс регистрации мобилизованных кузбассовцев в Омской области.

«Мы очень счастливы. Пусть каждая жена и девушка, провожающая своего мужчину защищать Родину, сохранит такой же настрой и дождется его. Мы верим, что все будет хорошо», - поделились жены военнослужащих сразу после церемонии бракосочетания.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Кузбассе стартовала программа трудовой мобилизации студентов

Пока мобилизованные специалисты сражаются в зоне СВО, на рабочих местах их подменяют учащиеся старших курсов вузов и средне-специальных учебных заведений. Программа трудовой мобилизации студентов стартовала в Кузбассе по инициативе главы региона Сергея Цивилева. Первые старшекурсники уже приступили к работе.

Пока мобилизованные кузбассовцы сражаются в зоне СВО, на рабочих местах их подменяют студенты. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

«Студенты, заняв места мобилизованных земляков, получат оплачиваемую практику по профилю и помогут предприятиям Кузбасса сохранить темпы производства. Несмотря на все внешние ограничения и частичную мобилизацию, регион продолжает развитие по намеченному плану. В Кузбассе нет остановленных строек и проектов», - рассказал Сергей Цивилев.

Сотрудники регионального Центра опережающей профессиональной подготовки разработали электронную платформу, на которой работодатели могут размещать заявки на подбор персонала. На данный момент уже поступили 34 предложения о работе от крупных компаний: СУЭК, «АМК-Сибирь», «Сиб-Транзит», «Распадской угольной компании» и многих других.