«Пятёрочка» масштабировала проект «Центры местного сообщества» на более чем 50 городов

В общей сложности 355 площадок для реализации инициатив жителей близлежащих домов теперь функционируют в Москве и области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Краснодарском и Пермском краях и Самарской и Ростовской областях.

Магазины, задействованные в проекте, были дополнительно оснащены: в них появились доски объявлений, шкафы для обмена, выставочные стенды. За последние полтора месяца на базе 205 «Пятёрочек» уже было организовано более 230 мероприятий, которые объединили местных жителей.

Инициативы реализуются совместно с благотворительным фондом «Добрый город Петербург» на территории Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Екатеринбурга, Свердловской области и фондом «Хорошие истории», который координирует проект на территории Самары, Самарской области, Краснодарского края, Ростовской области, Москвы и Московской области. Проект предполагает проведение порядка 200–300 событий ежемесячно.

«Магазины «Пятёрочка» – точки пересечения обычных, ежедневных маршрутов людей, живущих неподалеку. Место покупок может объединить соседей, стать местом возможностей для общения. Мы разрабатываем новые форматы и инструменты для диалога о важных вещах. «Пятёрочка» делится своим пространством и открывает двери для добрых, объединяющих инициатив, в проект вовлекаются сотрудники магазинов, гости, локальные активисты и НКО, государственные учреждения и бизнес. Главная цель проекта - укрепить местное сообщество через развитие горизонтальных связей. Мы хотим, чтобы вместе с нами местные сообщества раскрыли свой потенциал и смогли создать атмосферу соседской взаимопомощи и поддержки», – комментирует Анна Гусейнова, владелец продукта «Центры местного сообщества» торговой сети «Пятёрочка».

«Самое важное в «Центрах местного сообщества», на наш взгляд, – открытость и доступность. Каждый – в перспективе партнёр проекта. Любой гость магазина, будь то инициативный житель, представитель социального бизнеса или некоммерческой, бюджетной, организации, может оставить заявку и реализовать свою инициативу на территории магазина «Пятёрочка». А если стать не партнёром, то ежедневным участником. Уже сейчас почти во всех Центрах местного сообщества можно: принести свою книгу и обменять на другую, воспользовавшись стеллажом для буккроссинга, оставить записку на доске объявлений и рассказать, чем можешь быть полезен соседям, принять участие в мероприятиях, они проходят в каждом магазине примерно раз в месяц, узнать о них можно, следя за афишами в магазинах или социальными сетями проекта. И, конечно, в магазинах-участниках проекта можно делать добрые дела «здесь и сейчас»: сдать крышки в переработку рядом с домом, взять друга из приюта, увидев выставку питомцев», – отметила Снежана Малясова – руководитель проекта «Центры местного сообщества» от фонда «Добрый город Петербург».

«В современных реалиях, как нам кажется, особенно актуальна роль центров местных сообществ. Ведь сейчас, как никогда, важно встречаться, общаться и обмениваться необходимой каждому поддержкой. Это помогает гостям, сотрудникам, нам всем - чувствовать себя частью общества, концентрироваться на положительном, на людях», – добавляет Екатерина Мост, координатор проекта «Центры местного сообщества» от фонда «Хорошие истории».

Проект «Центры местного сообщества» стартовал в августе 2021 года по инициативе торговой сети «Пятёрочка», сейчас к нему подключено более 350 магазинов. За время действия проекта был реализован ряд мероприятий, прямыми участниками которых стало более 40 000 человек.

Среди самых ярких мероприятий проекта в этом году: конкурс детских рисунков к 1 сентября «Моя земля, моя планета», где было задействовано более 100 магазинов; экологические акции - обмен вещами, сбор пластиковых крышечек из-под напитков на переработку; кулинарный детский конкурс; творческие события - танцевальные мастер-классы, музыкальные концерты, встреча с художником и другие мероприятия.